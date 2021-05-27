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Arm представила ядра на архитектуре Armv9

27 мая 2021 г., 17:15
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Arm представила ядра на архитектуре Armv9

Во вторник Arm представила ядра Cortex CPU и Mali GPU, базирующиеся на новой архитектуре Armv9, интегрируемые с помощью DSU-110 (DynamIQ Shared Unit) в решения Total Compute для широкого круга приложений, от носимых устройств со сверхнизким энергопотреблением и оборудования умного дома, до высокопроизводительных ноутбуков.

Новый Arm Cortex-X2 это самый мощный процессор Arm на сегодняшний день, обеспечивающий повышение производительности на 30% по сравнению с флагманскими смартфонами и ускорение машинного обучения в 2 раза по сравнению с Cortex-X1 . Он  предназначен для использования в смартфонах премиум-класса и ноутбуках.

Первый «большой» Armv9-процессор, Cortex-A710, превосходит Cortex-A78 по энергоэффективности на 30 и по производительности на 10 процентов.

На базовые смартфоны и носимую электронику ориентировано Cortex-A510 – первое высокоэффективное «маленькое» ядро ​​за четыре года. По сравнению с Cortex-A55 обеспечивает рост производительности на 35% (почти до уровня «больших» ядер предыдущего поколения), снижает энергопотребление на 20% и ускоряет  машинное обучение более чем в 3 раза.  

В новой линейке GPU Mali флагманом является G710, который превосходит Mali-G78 по общей производительности на 20%, и в машинном обучении – на 35%. Mali-G510 имеет повышенную эффективность на 22% по сравнению с Mali-G57.  Наконец, Mali-G310 ускоряет прорисовку текстур в 6 раз и работу Vulkan в 4,5 раза по сравнению с Mali-G31.

Полностью переработанный для улучшения пропускной способности и эффективности DSU-110 является ключевым строительным блоком для создания SoC Arm. Он поддерживает до 8 ядер Cortex-X2  и до 16 МБ кэш-памяти L3.

Завершает анонсы Arm первое с 2015 г. обновление инфраструктуры межсоединений – когерентная ячеистая сеть CoreLink CI-700, и некогерентная сеть-на-чипе CoreLink NI-700. Помимо повышенной пропускной способности в них реализована аппаратная поддержка новых функций Armv9-A, таких как Memory Tagging Extension (MTE).

Как указал Пол Уильямсон (Paul Williamson), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Arm по работе с клиентами, Total Compute «отвечает наблюдаемой тенденции специализированных вычислений – люди переносят на другие рынки подход SoC, заимствованный у смартфонов».

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