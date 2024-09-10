Консорціум NJJ завершує придбання Датагруп-Volia та lifecell

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NJJ Holding оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні.
Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.
Нагадаємо, NJJ Holding - інвестиційна компанія, що знаходиться у повній власності Ксав’є Ніеля, засновника провідної телекомунікаційної групи Європи iliad.
Консорціум NJJ, Horizon Capital, американська приватна інвестиційна компанія, під керівництвом Олени Кошарної, разом з Михайлом Шелембою, генеральним директором Датагруп-Volia об’єднають Датагруп-Volia та lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи, спрямованої на розширення, зростання та інвестиції.
Зазначається, що ця історична угода є першою значущою інвестицією нового учасника ринку та стратегічного інвестора з часу повномасштабного вторгнення, що підтримує розвиток і модернізацію телекомунікаційної інфраструктури України.
Об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 млн українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 млн домогосподарств по всій країні. Злиття Датагруп-Volia та lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакета послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення.
Наступним важливим етапом для компанії є підписання документів і надання спільного фінансового пакета в розмірі 435 млн дол., який забезпечують Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).
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