DVL (Датагруп- Volia- lifecell) оголосила нові кадрові призначення

25 сентября 2024 г., 11:41

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Група компаній DVL (об’єднана платформа Датагруп-Volia-lifecell) оголошує про призначення Павла Герасименка на посаду директора з корпоративного бізнесу та Богдана Дубовського на посаду директора зі споживчого бізнесу.

Павло Герасименко має понад 20 років досвіду у сфері продажів на керівних посадах в телекомунікаційних і FMCG-компаніях, серед яких Sony Ericsson та Japan Tobacco International.

У 2016 році він приєднався до команди lifecell, де відповідав за розвиток B2B і B2C продажів. Під його керівництвом департамент корпоративних продажів зафіксував зростання доходів на 25% та збільшення клієнтської бази на 10%.

Богдан Дубовський працює в телекомунікаціях понад 24 роки, з яких 19 у lifecell. З 2017 року він був керівником департаменту Управління каналами продажів та відіграв ключову роль у досягненні двозначного зростання доходів та кількості нових клієнтів компанії. Богдан спеціалізується на розробці стратегій продажів, управлінні ризиками та керівництві командами. Його попередній досвід включає впровадження цифрових трансформацій у каналах продажів та управління обслуговуванням клієнтів.

Ці кадрові зміни спрямовані на зміцнення позицій групи на телекомунікаційному ринку та підвищення конкурентоспроможності пропозицій для корпоративного та споживчого сегментів.

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