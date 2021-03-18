Абелевскую премию вручили Ласло Ловасу и Ави Видгерсону за вклад в теорию компьютерных наук

18 марта 2021 г., 14:45

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Норвежская академия наук объявила лауреатов престижной Абелевской премии 2021 года.

Ими стали Ласло Ловас (Laszlo Lovasz) и Ави Вигдерсон (Avi Widgerson), которые получили награду за «фундаментальный вклад в теорию компьютерных наук и дискретную математику и ведущую роль в их формировании как центральных областей современной математики». Ученые разделят приз в размере 7.5 млн норвежских крон — около 880 тыс долл.



По словам председателя Абелевского комитета Ханс Мюнте-Коос, благодаря этим ученым дискретная математика и такая сравнительно молодая наука, как теоретическая информатика, сейчас прочно закрепились в качестве основных областей развития современной математики.



Ави Вигдерсон - математик и специалист по компьютерным наукам, теории алгоритмов и кодирования, профессор в Институте перспективных исследований в Принстоне, Нью-Джерси. В 1983 году он получил степень PhD по компьютерным наукам в Принстоне под руководством Ричарда Липтона. Работал в Калифорнийском университете в Беркли, в исследовательском центре IBM Almaden Research Center в Сан-Хосе. Лауреат премии Неванлинны в 1994 году за работу по сложности вычислений Ави Вигдерсон в 2009 году получил премию Гёделя за работу по зигзаг-произведению в теории графов. В 2013 г. он стал членом Национальной академии наук США. В 2019 году ему присвоена премия Кнута за вклад в «фундамент компьютерных наук в области вероятностных алгоритмов, криптографии, сложности арифметических схем, сложности доказательств, параллельных вычислений и понимания фундаментальных свойств графов».



Ласло Ловас в 1970 году защитил степень кандидата наук в Венгерской академии наук под руководством Тибора Галлаи. В течение 1990-х работал в должности профессора в Йельском университете и сотрудничал с исследовательским центром Microsoft до 2006 года. Затем вернулся в Будапештский университет, на должность директора Института математики. Является президентом Венгерской академии наук.

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