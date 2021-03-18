Dell обновила серверы PowerEdge

18 марта 2021 г., 14:05

0

Tweet

Компания Dell Technologies представила новый портфель серверов Dell EMC PowerEdge, который включает 17 моделей.



Как отмечается, с новыми серверами Dell Technologies прокладывает путь к автономной инфраструктуре, чтобы повысить эффективность ИТ, охватить ИИ и удовлетворить потребности периферийных ИТ.



Новые серверы по заявлению компании, должны обеспечить мощность, необходимую для получения и использования аналитических данных в реальном времени, где бы они ни находились - от основных центров обработки данных до общедоступных облаков и периферийных приложений.



«Данные создаются и используются в большем количестве мест, чем когда-либо прежде, и перед организациями стоит задача обрабатывать их как можно быстрее, - сказал Джефф Будро, президент и генеральный менеджер группы инфраструктурных решений Dell Technologies. «Поскольку мы внедряем инновации для будущего ИТ, расширенная автоматизация является обязательной, независимо от того, где находится инфраструктура. Наши новые серверы PowerEdge предлагают производительность нового уровня, чтобы помочь клиентам ускорить анализ данных и перейти к автономным вычислениям ».



Автономные вычисления помогают клиентам полностью реализовать самостоятельно развертываемую, самообслуживаемую и самоуправляемую инфраструктуру в будущем. Сегодня управление серверами и системами PowerEdge может обеспечить в среднем до 85% экономии времени и исключить десятки шагов за счет автоматизации.



Подчеркивается, что оптимизируя новейшие технологии AMD и Intel, новые серверы PowerEdge обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для наиболее важных рабочих нагрузок и приложений клиентов.



Так PowerEdge R6515, оснащенный процессорами AMD EPYC 3-го поколения, ускоряет возможности обработки данных до 60% в базах данных Hadoop для больших данных, ускоряя получение аналитических данных.



Система PowerEdge R750 с грядущими процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивает повышение производительности до 43% при решении линейных уравнений с массовым параллелизмом, поддерживая большинство вычислительных рабочих нагрузок.



Серверы PowerEdge теперь оснащены PCIe Gen 4.0, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением, они также могут иметь до шести ускорителей на сервер для поддержки самых сложных рабочих нагрузок с большим объемом данных. Эти технологии в сочетании с автономным интеллектом делают этот портфель PowerEdge наиболее оснащенным ИИ на сегодняшний день, позволяя организациям предугадывать свои потребности и быстрее реагировать на них.



PowerEdge XE8545, мощный инструмент для рабочих нагрузок ИИ, поддерживает новейшее решение HPC Ready для ИИ и аналитики данных, упрощая выполнение рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, аналитики и расширенных вычислений в одной системе. PowerEdge XE8545 сочетает в себе до 128 ядер процессоров AMD EPYC 3-го поколения, четыре графических процессора NVIDIA A100 и оптимизированную производительность программного обеспечения vGPU NVIDIA в двухпроцессорном стоечном сервере 4U.



PowerEdge R750xa обеспечивает высокую производительность графического процессора для задач машинного обучения, включая недавно анонсированный программный пакет NVIDIA AI Enterprise для VMware vSphere 7 Update 2. Двухпроцессорный сервер 2U работает на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и поддерживает до четырех графических процессоров двойной ширины и шесть графических процессоров одинарной ширины.



Серверы в корпусах повышенной прочности и малой глубины выводят ИТ на периферию. Это портфолио, созданное для работы в удаленных и суровых условиях, теперь включает новые PowerEdge XR11 и XR1.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!