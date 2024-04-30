За рік роботи Brave1 963 учасника кластера створили 1671 інноваційну розробку

30 апреля 2024 г., 8:25

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Рік тому для прискорення впровадження сучасних розробок для посилення Сил оборони було створено кластер оборонних технологій Brave1, з ініціативи Мінцифри, спільно з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки та РНБО. Він став платформою для співпраці всіх учасників defense-tech сфери – розробників, Сил безпеки і оборони, уряду, інвесторів, благодійних фондів, медіа і кожного, хто працює над технологічними рішеннями задля перемоги.

За рік роботи кластера 963 учасники створили 1671 інноваційну розробку – від плаща-«невидимки» із захистом від ворожих тепловізорів до РЕБ ближньої дії. Серед найбільш актуальних та масових напрямків роботи: понад 300 у сфері БпЛА; 200 роботизованих наземних комплексів (НРК); 200 у сфері штучного інтелекту; 100 засобів радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР). Вже 60 розробок кодифіковано згідно зі стандартами НАТО – це відкриває шлях до контрактування через державні інституції.

Окрім організаційної, Brave1 надає фінансову підтримку українським розробникам. У липні 2023 року кластер запустив грантову програму, ціллю якої є розвиток українського defense tech. За перший рік роботи кластер вже надав 186 грантів українським розробникам на загальну суму понад 3,2 млн дол. Цю підтримку розробники можуть використати для R&D, масштабування та розвитку свого продукту.

За перший рік роботи команда Brave1 розвинула співробітництво з профільними асоціаціями виробників оборонних технологій зі США, Франції, Італії, Чехії, Бельгії, Данії, Естонії, Великої Британії та багатьох інших країн.

Надалі кластер Brave1 продовжить концентруватися на таких пріоритетних напрямах технологічних розробок: наземні роботизовані комплекси; радіоелектронна боротьба та розвідка; технології штучного інтелекту; безпілотні літальні засоби. Це ті рішення, які рятують життя українських військових, як захищаючи їх від атак дронів, так і даючи змогу захисникам з безпечного місця дистанційно уражати ворога.

Також кластер планує збільшити кількість та обсяг виданих грантів розробникам defense-tech рішень. Для цих цілей вже передбачено 1,5 млрд грн у держбюджеті України на 2024 рік. Сама ж сума грантів буде збільшена до 500 тис., 1, 2, 4 та 8 млн грн. Ці кошти буде розподілено на розвиток технологічних рішень.

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