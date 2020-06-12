5G против оптики

12 июня 2020 г., 16:56

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Поскольку спектр применения технологии 5G весьма широк, на пороге массового ее внедрения ведущие игроки стремятся разобраться с тем, в какой же сфере она окажется наиболее коммерчески успешна уже на старте. И оказалось, что одним из наиболее привлекательных сценариев использования 5G сегодня видится высокоскоростной фиксированный беспроводной доступ.

Такой вывод был сделан в исследовании, посвященном сегменту услуг фиксированного беспроводного доступа 5G (Fixed Wireless Access, FWA), результаты которого на днях представила компания Nokia. Оказывается, именно FWA является наиболее востребованным сервисом 5G среди индивидуальных пользователей по всему миру.

Исследование было проведено Parks Associates и включало опросы 3 тыс. человек в США, Великобритании и Южной Корее. Исследователи пытались выяснить, насколько хорошо абоненты понимают особенности 5G, и какой из шести сценариев использования этой технологии будет наиболее востребованным. В числе сценариев назывались автономные автомобили, системы видеонаблюдения и иммерсивные технологии. Результаты исследования показали, что у операторов мобильной связи есть возможность успешно конкурировать с поставщиками широкополосных услуг.

Среди опрошенных 76% считают FWA самым привлекательным сервисом из перечисленных, а 66% заявили, что готовы подписаться на 5G FWA, если этот сервис будет стоить не дороже существующей услуги широкополосного доступа и работать с такой же или более высокой производительностью. Если 5G FWA будет стоить дешевле, то на этот сервис подпишется еще больше абонентов. В настоящее время в районах, где проживает 41% опрошенных, есть только один поставщик широкополосных услуг, и респондентам не нравится отсутствие свободы выбора. Согласитесь, это довольно необычно звучит для нас, так как в высотках столичных спальных микрорайонов обычно более чем широкий выбор провайдеров. А скажем, в том же Берлине, существует безраздельный монополизм ведущего оператора связи страны на кабельную канализацию.

Следует учесть, что данное исследование проводилось до начала пандемии COVID-19, которая заставила многих работать и учиться на дому. Тем не менее, даже до пандемии абоненты требовали повышения качества видеосвязи. Почти 90% опрошенных назвали высококачественные, не прерывающиеся видеопотоки очень ценным качеством 5G. Большинство абонентов посчитало видеосервисы 5G весьма привлекательными. 66% подчеркнули интерес к услугам видеозаписи и потоковым приложениям, а 69% заинтересовались услугами видеообнаружения и предупреждения. Более трети опрошенных выразили интерес к функциям дополненной реальности в системах онлайновой торговли даже до кризиса COVID-19. Востребованность и привлекательность этих функций существенно возросла в ситуации, когда людям пришлось соблюдать правила социального дистанцирования.

Интересно то, что хотя осведомленность об услугах 5G пока невелика (лишь половина опрошенных заявили, что в той или иной степени сталкивались с ними), привлекательность 5G растет по мере распространения знаний об этой технологии. 80% тех, кто знает об услугах 5G, находит их привлекательными.

Еще один интересный результат - более 50% владельцев смартфонов заявили, что сменят оператора, если их текущий оператор не предложит им услуги 5G в течение следующих 12 месяцев.

По заявлению Джоша Аронера (Josh Aroner), вице-президента Nokia по маркетингу для операторов связи, в условиях эпидемии коронавируса сети в целом справились с возросшей нагрузкой, но интерес пользователей к высококачественным сетевым услугам вырос очень заметно. Основой социального взаимодействия стало видео, а технология 5G способна резко увеличить качество видеосвязи. Социальная изоляция и работа на дому повысили спрос на иммерсивные приложения. FWA может стать привлекательным ранним сценарием внедрения 5G, особенно если для установки не надо прокладывать кабель в каждый дом.

Также отмечается, что широкое распространение удаленной работы может стимулировать изменения тарифных планов и рост спроса на телефоны новых моделей. Почти две трети пользователей телефонов с функциями 5G удовлетворены скоростью передачи данных в сетях 5G. Скоростью передачи данных в сетях 4G удовлетворены меньше половины пользователей. Впрочем, разворачивание 5G еще только начинается, и число обладателей трубок с поддержкой этой технологии тоже пока невелико.

Еще один результат опроса - 45% абонентов находят привлекательной концепцию подключенного автомобиля. Наибольший интерес вызывают новые системы навигации и безопасности. Среди владельцев автомобилей концепцию подключенного автомобиля одобряет 73% опрошенных, а 53% владельцев автомобилей заявили, что им было бы интересно подключить свой автомобиль к тарифному плану 5G.

А какая из обеспечиваемых 5G функциональностей наиболее привлекательна для вас, как частного пользователя?

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