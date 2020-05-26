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44,2 Тбит/с — новый рекорд широкополосного интернета

26 мая 2020 г., 13:05

44,2 Тбит/с — новый рекорд широкополосного интернета

Группа ученых из австралийских университетов Monash, Swinburne и RMIT представили результаты своего исследования и эксперимента в недавнем выпуске журнала Nature Communication.

Исследователям удалось достичь скорости передачи информации — 44,2 Тбит/с на расстоянии 75 км. При этом спектральная плотность составила 10.4 бит/с/Гц в районе несущей 48,9 ГГц. Кодирование сигнала выполнялось по технологии 64 QAM (квадратурно-амплитудная модуляция).

В эксперименте была задействована оптоволоконная сеть между двумя университетскими кампусами на базе австралийской сети National Broadband Network.

Ключевым фактором достижения рекордной скорости передачи данных стало использование технологии, так называемых, микро-сот (micro-comb), на основе резонирующих микрополостей в кристаллах.


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