«АМ Интегратор» модернизировал ИТ-инфраструктуру медицинского центра Селидово

26 мая 2020 г., 12:35

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Компания «АМ Интегратор» провела комплексную информатизацию КУОЗ «Центр первичной медико-санитарной помощи Селидовского городского совета» в рамках создания единого информационного пространства медицинских учреждений г.Селидово.

Было обеспечено улучшение качества оказания медицинской помощи населению путем внедрения современных технологий управления учреждениями здравоохранения имеющимися кадровыми, лечебно-диагностическими и хозяйственными ресурсами. Созданы условия для эффективной работы управленцев, врачей и медицинских работников учреждений здравоохранения. Единое информационное пространство создает условия для оперативного обмена информацией на этапах оказания медицинской помощи и объединяет отдельные уровни оказания медицинской помощи в единую информационную инфраструктуру.

Все лечебные учреждения Центра (шесть амбулаторий и административные здания) сведены в единую территориально-распределенную вычислительную сеть. Для подключения к единой базе данных создан безопасный доступ к информационным ресурсам системы «ЭМСИМЕД», которая физически размещается в г.Краматорск, в центре медстатистики.

Система построена специалистами «АМ Интегратор» с возможностью аппаратного масштабирования по мере увеличения нагрузки и количества пользователей. Используется оборудование компании Fortinet с гибким функционалом и возможностью простого наращивания мощности. При этом обеспечена возможность протоколирования событий, возникающих при эксплуатации. Система предоставляет доступ к своим данным только авторизованным и аутентифицированным пользователям. С каждого из узлов настроены резервные каналы связи. Вся информация, использующая внешние каналы связи, передается зашифрованным трафиком, с использованием кодирования по технологии 3DES и создания защищенных шифрованных туннелей ІPSec.

Комплекс реализован с подключением к отказоустойчивому центральному ядру, в котором выход из строя любого из критических элементов компенсируется резервными компонентами, с использованием технологии создания высоконадежного кластера устройств обеспечения доступа, включенных в сеть по схеме HA (High Avaіlabіlіty). Весь комплект оборудования покрывается расширенной гарантией производителя и, при необходимости, может быть обеспечен технической поддержкой в режиме 24х7.

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