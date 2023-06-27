3138 кіберінцидентів і кібератак опрацювала CERT-UA від 2022 року

27 июня 2023 г., 14:35

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Від 2022 року до сьогодні «Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України» CERT-UA, яка діє при «Держспецзв’язку», в ручному режимі опрацювала та дослідила понад 3100 кіберінцидентів і кібератак.

Серед цілей ворожих хакерів – багато об’єктів критичної інфраструктури України, адже зловмисники не полишають спроб залишити українців без життєво важливих послуг. Важливо розуміти, що навіть після закінчення конвенційної війни атаки проти ІТ-інфраструктури можуть тривати ще багато років.

Російські хакери можуть проникати в мережі об’єктів критичної інфраструктури як через комп’ютери керівників (які використовували неліцензійні програми), так і через робочі станції IT-адміністраторів, які вважали себе захищеними, та через довірчі відносини з постачальниками, включно через мережі ІТ-компаній, що розробляють програмне забезпечення.

«Держспецзв’язку» нагадує, що навіть ті організації, в яких захист побудований за найкращими стандартами, повинні постійно переоцінювати ризики, тестувати та симулювати різні сценарії проникнення та можливості виявлення атак, оновлювати власні знання та документувати процеси, оскільки ворожі хакери використовують весь наявний арсенал та невпинно еволюціонують.

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