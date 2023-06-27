Біткойн вже тиждень на позначці вище 30 тис дол.

27 июня 2023 г., 15:25

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За останні 11 днів курс криптовалюти підскочив на 20% до двомісячного максимуму в 30182 дол. після того, як BlackRock, найбільша у світі компанія, керуюча інвестиціями, висловила сподівання на створення спотового біржового фонду (ETF) у США.





BlackRock подав заявку на створення потенційного спотового біткоїн-біржового фонду 15 червня, незважаючи на те, що раніше Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) відхиляла кожну подібну заявку. Ця новина допомогла біткоїну вийти зі стану «депресії» і перервати два тижні втрат поспіль.





Ринкова вартість біткоїна зросла до майже половини загального крипторинку в 1,1 трильйона доларів, що є найвищим показником за останні два роки, згідно з даними трекера даних CoinMarketCap.com. На початку року її частка становила близько 40%, порівняно з низьким показником у 34% 5 років тому.





Як підкреслює Reuters, оптимізму серед деяких прихильників криптовалют додає успішний досвід BlackRock в отриманні зеленого світла від SEC для ETF в цілому, хоча раніше він не подавав заявку на створення криптовалютного фонду. За словами аналітиків Rosenblatt Securities коефіцієнт схвалення сягає 575 до 1.





Після подачі заявки BlackRock, Invesco і WisdomTree також повторно подали заявки на створення спотових біткоїн-біржових ETF після того, як регулятор відхилив їхні попередні заявки.





Міні-ривок заявок до американського наглядового органу відбувся через кілька днів після того, як SEC подала до суду на великі криптовалютні біржі Coinbase і Binance за нібито порушення законодавства про цінні папери, що спричинило занепад на ринку криптовалют.





Наразі американські інвестори, які прагнуть отримати доступ до криптовалют на фондових біржах, обмежуються ф'ючерсними ETF. Ці фонди відстежують ф'ючерсні контракти на біткоїн, що пов'язано з додатковими витратами на перенесення контрактів у дні розрахунків.





Наприклад, ProShares Bitcoin Strategy ETF виріс на 62% цього року, відстаючи від стрибка біткойна на 82%.





Криптовалютні інвестиційні продукти все ще становлять незначну частину загального ринку. За винятком довірчих фондів, доступних лише акредитованим інвесторам, таких як Grayscale Bitcoin Trust, поточний ринок криптовалютних ETF становить близько 2 мільярдів доларів, за даними MorningStar Direct. А це менше 2% від загального криптовалютного ринку.





BITO, перший ф'ючерсний ETF на біткойн, який найшвидше досягнув ринкової капіталізації в 1 мільярд доларів після свого запуску у 2021 році, поклав початок хвилі інших ф'ючерсних ETF.





Близько 48% респондентів в опитуванні 549 міжнародних професійних інвесторів, проведеному цього року компаніями TrackInsight, J.P. Morgan Asset Management і State Street, заявили, що розглядають можливість інвестування в біржові продукти, що торгуються однією криптовалютою, проти 37%, які зацікавлені в прямому інвестуванні.

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