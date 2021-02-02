Zyxel расширила линейку гигабитных коммутаторов для СМБ

2 февраля 2021 г., 15:45

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Компания Zyxel пополнила линейку гигабитных коммутаторов серии GS1900 тремя новыми моделями: GS1900-24EP, GS1900-24HPv2 и GS1900-48HPv2. Они уже доступны в сети официальных партнеров Zyxel.

Новинки являются управляемыми гигабитными коммутаторами с PoE. Они специально разработаны для компаний среднего и малого бизнеса (СМБ), которым нужно подключить больше периферийных устройств или точек доступа Wi-Fi.

Главные отличия новинок (GS1900-24HPv2 и GS1900-48HPv2) от существующих в серии моделей сводятся к следующему: коммутаторы уменьшились в геометрических размерах и стали тише работать благодаря применению интеллектуального вентилятора охлаждения. Что касается более доступного GS1900-24EP, то эта модель является «облегченной» версией GS1900-24HPv2 с уменьшенным PoE-бюджетом и меньшим количеством PoE-портов.

Zyxel GS1900-24EP располагает 12 PoE портами с суммарным бюджетом 130 Вт.

Zyxel GS1900-24HPv2 — более мощная версия GS1900-24EP, предлагающая 24 PoE порта с суммарным бюджетом 170 Вт.

Zyxel GS1900-48HPv2 — аналогично GS1900-24HPv2 располагает 24 PoE портами с суммарным бюджетом 170 Вт.

Серия GS1900 включает модели без вентилятора и со встроенным интеллектуальным вентилятором, который предназначен для автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры устройства. Сообщается, что во время работы коммутатора звук практически не слышен, поэтому он подходит для офиса.

Представленные новинки используют режим потребления PoE по умолчанию, который обеспечивает только фактическую мощность, необходимую для сетевых устройств, резервирует остальное и оптимизирует свой бюджет мощности. Это означает, что один коммутатор может питать больше точек доступа, IP-камер и VoIP-телефонов, обеспечивая лучшую рентабельность инвестиций для бизнеса. Все они поддерживают протокол IEEE 802.3at, обеспечивая максимум 30 Вт на порт.

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