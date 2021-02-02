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Разработчики получили доступ к бета-версиям iOS 14.5 и iPadOS 14.5

2 февраля 2021 г., 16:35
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Разработчики получили доступ к бета-версиям iOS 14.5 и iPadOS 14.5Компания Apple объявила о выпуске бета-версий iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков, в которых представлены ряд новых функций.

Разблокировка iPhone с помощью Apple Watch при надетой медицинской маске (только для iPhone). Теперь пользователи iPhone, которые носят медицинскую маску, могут быстро разблокировать своё устройство с Face ID благодаря Apple Watch.

Функция разблокировки iPhone с Apple Watch включает в себя ряд мер защиты для обеспечения безопасности вашего устройства и персональных данных: Apple Watch должны находиться на руке и разблокированы, а iPhone должен находиться в непосредственной близости; при разблокировке iPhone пользователь получает тактильный сигнал и уведомление на Apple Watch и имеет возможность заблокировать устройство с часов.

Данная функция может быть использована исключительно для разблокировки iPhone. Для оплаты покупок с помощью Apple Pay в медицинской маске воспользуйтесь Apple Watch. Для автозаполнения паролей в App Store, iTunes и Safari пользователям в медицинской маске будет автоматически предложено ввести код-пароль от iPhone.

Управление отслеживанием и прозрачность в приложениях. Если приложение подразумевает отслеживание вашей активности, разработчик сначала должен получить у вас разрешение на это. Список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, можно просмотреть и изменить в «Настройках».

Siri. Голосовой помощник Siri теперь умеет совершать экстренный вызов вашим контактам на случай ЧП.

Поддержка игровых контроллеров. В iOS и iPadOS добавлена поддержка новейших контроллеров Xbox и Playstation.

Расширение возможностей распознавания рукописного текста, функция «От руки» и многое другое (только в iPadOS). Добавлена поддержка португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков.

Дополнительные возможности, включая улучшения функции «Сообщить о прибытии» в CarPlay и поддержку 5G в режиме двух SIM-карт.

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.

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