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ЗСУ отримали нового наземного робота з кулеметом

8 апреля 2025 г., 8:25
Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
 
Наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Він може виконувати широку лінійку завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо. 
 
Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. 
 
Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані. 

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