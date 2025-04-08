Акції «великої сімки» техногігантів обвалилися ще більше - втрати вже майже 2 трлн дол.

8 апреля 2025 г., 9:35

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Акції групи високотехнологічних компаній, відомих як «велика сімка", зазнали значного падіння в понеділок, поглиблюючи ринковий розпродаж. Як результат - втрати досягли вже близько 2 трильйонів доларів їхньої сукупної ринкової вартості.

Інвестори висловлюють зростаюче занепокоєння щодо потенційних фінансових наслідків глобальної тарифної війни, розв'язаної президентом США Дональдом Трампом.

Останнє падіння відбулося після зниження цільових цін на акції Apple та Tesla одним із найбільш оптимістичних аналітиків Волл-стріт у технологічному секторі, Деном Айвзом (Dan Ives) з Wedbush. Він попередив про "тарифний економічний армагеддон".

Зниження цільових цін стало реакцією на рішучість Трампа щодо підвищення тарифів, яку він продемонстрував у неділю, закликавши інвесторів змиритися з наслідками та виключивши можливість торговельних переговорів з Китаєм на даному етапі.

Акції Tesla впали на 7% до 223 доларів, очоливши падіння серед «великої сімки". Ця група, до якої входять високопродуктивні акції технологічних компаній, що протягом багатьох років підтримували ралі на Волл-стріт, останніми місяцями демонструє негативну динаміку. Загалом, з моменту свого піку наприкінці 2024 року, ці компанії втратили понад 6 трильйонів доларів ринкової вартості.

Акції Apple, Alphabet та Microsoft торгувалися близько своїх однорічних мінімумів. Акції виробника iPhone впали на 4,8%, тоді як інші члени «великої сімки" втратили від 1,5% до 4,8%.

Ця група компаній відповідає за значну частину з понад 5 трильйонів доларів, які індекс S&P 500 втратив за останні дві торгові сесії.

Ден Айвз зазначив, що Apple, як американська технологічна компанія, має найбільший вплив від американських тарифів на китайські товари, оскільки більшість iPhone збираються в Китаї. Він також вважає, що торговельна війна поглибить проблеми Tesla, яка стикається зі зростаючою кризою бренду, спричиненою підтримкою президентом Трампом та ультраправими політичними силами в Європі з боку її генерального директора Ілона Маска (Elon Musk).

Попередження Айвза підкреслює зростаючі побоювання, що тарифи можуть призвести до зниження маржі та порушення ланцюгів поставок у той час, коли низка технологічних компаній вже перебуває під пильною увагою через значні витрати на штучний інтелект.

Айвз знизив свій цільовий показник для акцій Tesla з 550 до 315 доларів, що раніше було одним з найвищих прогнозів на Волл-стріт. Його новий цільовий показник все ще майже на 100 доларів вищий за поточну торгову ціну акцій. Щодо Apple, Айвз знизив свій цільовий показник на 75 доларів до 250, назвавши тарифи "повною катастрофою" для технологічного гіганта, якому, можливо, доведеться підвищити ціни на iPhone у США для захисту своєї високої маржі.

Apple отримувала звільнення від американських тарифів на китайські товари під час першого терміну Трампа, але аналітики не впевнені, чи зможе компанія отримати такі ж пільги цього разу, незважаючи на оголошення про інвестиції в США у розмірі 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Компанія роками утримувала початкову ціну на свою модель iPhone Pro на рівні 1000 доларів. "Концепція виробництва iPhone у США за ціною 1000 доларів, на наш погляд, є нежиттєздатною", - зазначив Айвз. - Ціни зростуть настільки різко, що це важко уявити".

Щодо Tesla, яка, ймовірно, зіткнеться з черговим роком падіння продажів після невтішного звіту про поставки за перший квартал, Айвз вважає, що торговельна напруженість може підштовхнути китайських покупців до вибору вітчизняних конкурентів. "Негативна реакція на тарифну політику Трампа в Китаї та асоціація з Маском важко недооцінити, і це ще більше спонукатиме китайських споживачів купувати вітчизняну продукцію, таку як BYD", - йдеться в його окремій записці.

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