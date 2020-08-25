Zoom устранила причину сбоя и возобновила нормальную работу видеосервиса

25 августа 2020 г., 14:34

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В понедельник со всей территории США поступали жалобы на проблемы с подключением к службе видеоконференцсвязи Zoom, однако по заявлению самой компании, решение уже найдено.

Ресурс Down Detector зарегистрировал пик обращений от пользователей Zoom утром 24 августа. О невозможности войти в этот сервис сообщали главным образом жители восточной части США и Великобритании. На данный момент количество сообщений об этой проблеме на Down Detector составляет несколько тысяч.

Сама Zoom также подтвердила информацию о сбое на странице отчета о состоянии сервиса. Компания сообщила: «Мы получили сообщения о том, что пользователи не могут посетить веб-сайт Zoom (zoom.us) и не могут начать сессии Zoom Meetings и Webinars или присоединиться к ним. В настоящее время мы изучаем проблему и будем предоставлять обновления по мере их появления».

Вчера, в 9:50 утра, Zoom объявила, что нашла неполадку, мешавшую проводить аутентификацию на сайте zoom.us, а в 10:58 начала рассылку через своё облако подготовленного патча. К 13:10 исправление сервиса было полностью завершено.

Zoom была одним из первых бенефициаров бума видеоконференцсвязи, спровоцированного пандемией коронавируса — количество участников видеовстреч выросло с 10 миллионов в день в декабре до более чем 300 миллионов сейчас.

Несмотря на то, что в этом году Zoom испытала уже несколько отключений, она остаётся одной из основных платформ (наряду с Google Meet), применяемых школами для онлайнового обучения, и продолжает играть ключевую роль в обеспечении работы на удалении.

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