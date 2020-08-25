AOC представила изогнутые мониторы с кадровой частотой 165 Гц

25 августа 2020 г., 15:05

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Компания AOC пополнила линейку G2 четырьмя новыми изогнутыми мониторами: модели C24G2AE и C24G2U с диагональю 60,5 см (23,8 дюйма), а также C27G2AE и C27G2U с диагональю 68,6 см (27 дюймов). Все четыре дисплея оснащены VA-панелями с разрешением Full HD и радиусом изгиба 1500R. Они поддерживают AMD FreeSync Premium, обладают кадровой частотой 165 Гц, временем отклика MPRT 1 мс и встроенными динамиками (2×2 Вт). Модели с индексом AE оснащены более простой подставкой без регулировки наклона, а модели U оборудованы регулируемой по высоте подставкой и концентратором USB 3.2 с четырьмя портами для повышения эргономики и гибкости.

Использованные в новых дисплеях VA-панели имеют нативную контрастность 3000:1 для 24-дюймовых моделей и 4000:1 для 27-дюймовых. Они характеризуются углами обзора 178°/178°. Более того, при использовании в конфигурации с несколькими мониторами, тонкие лицевые панели и кривизна устройств позволяют создать бесшовную ультраширокую систему.

Все четыре новые модели, как 24-дюймовые, так и 27-дюймовые, оснащены опцией MBR (Motion Blur Reduction), которая сокращает время отклика до 1 мс MPRT. Благодаря режиму Low Input Lag на всех моделях, действия пользователей будут отображаться на экране без каких-либо артефактов или задержек.

Функция быстрой сборки облегчает установку и демонтаж устройства без использования отвертки, включая возможность установить монитор на креплении VESA.

Все четыре модели оснащены физическими кнопками в правом нижнем углу экрана, а также программным обеспечением G-Menu для управления настройками через экранное меню. Настройки включают игровые функции: шесть предустановок для игр (три из которых настраиваются пользователем), Dial Point (перекрестие на экране для облегчения прицеливания), Game Color (для настройки насыщенности цвета и улучшения детализации изображения) и так далее. Кроме того, мониторы оснащены функцией Flicker-Free и режимом Low Blue, что обеспечивает удобство просмотра и минимизирует нагрузку на глаза.

Мониторы AOC C24G2AE, C27G2AE, C24G2U и C27G2U появятся в продаже в сентябре 2020 года по ориентировочной цене 6699, 8999, 7499 и 9699 грн, соответственно.

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