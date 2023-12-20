 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Зловмисники викрадають акаунти електронної пошти для використання їх у своїй діяльності

20 декабря 2023 г., 10:25

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA) дослідила інцидент та з’ясувала, що одним із методів реалізації кіберзагроз, які здійснюються «послідовниками» JokerDPR з подальшою публікацією у відповідному телеграм-каналі, є проведення фішингових атак, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до облікових записів поштових сервісів Google, Ukr.Net, Outlook, а також криптовалютних бірж EXMO та Binance.

Для втілення задуму зловмисники за допомогою реєстраторів Tucows / Namecheap створюють характерні доменні імена та відповідні вебсторінки, що імітують легітимні сервіси. Згодом, посилання розповсюджуються засобами електронної пошти, в тому числі з легітимних скомпрометованих акаунтів.

У випадку отримання доступу здійснюється вивантаження поштової кореспонденції, файлів зі сховищ, після чого, з використанням отриманих даних, готується інфопривід з подальшою публікацією викривленої інформації.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  