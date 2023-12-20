Зловмисники викрадають акаунти електронної пошти для використання їх у своїй діяльності

20 декабря 2023 г., 10:25

«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA) дослідила інцидент та з’ясувала, що одним із методів реалізації кіберзагроз, які здійснюються «послідовниками» JokerDPR з подальшою публікацією у відповідному телеграм-каналі, є проведення фішингових атак, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до облікових записів поштових сервісів Google, Ukr.Net, Outlook, а також криптовалютних бірж EXMO та Binance.

Для втілення задуму зловмисники за допомогою реєстраторів Tucows / Namecheap створюють характерні доменні імена та відповідні вебсторінки, що імітують легітимні сервіси. Згодом, посилання розповсюджуються засобами електронної пошти, в тому числі з легітимних скомпрометованих акаунтів.

У випадку отримання доступу здійснюється вивантаження поштової кореспонденції, файлів зі сховищ, після чого, з використанням отриманих даних, готується інфопривід з подальшою публікацією викривленої інформації.

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