Google виплатить 700 млн дол. в рамках антимонопольної угоди щодо магазину Play

20 декабря 2023 г., 9:35

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Агентство Reuters повідомило, що Google виплатить 700 мільйонів доларів і модернізує свій магазин додатків Play, щоб забезпечити більшу конкуренцію в рамках антимонопольної угоди з американськими штатами і споживачами. Про це йдеться у документах федерального суду Сан-Франциско в понеділок.



Згідно з угодою, яка ще потребує остаточного затвердження суддею, Google виплатить 630 мільйонів доларів у спеціальний фонд для споживачів і 70 мільйонів доларів у фонд, який буде використовуватися штатами.



Згідно з мировою угодою, споживачі, які мають на це право, отримають щонайменше 2 долари, а також можуть отримати додаткові виплати залежно від того, скільки вони витратили в Google Play в період з 16 серпня 2016 року по 30 вересня 2023 року.



До угоди приєдналися всі 50 штатів, округ Колумбія, Пуерто-Рико і Віргінські острови.



Google звинуватили у завищенні цін для споживачів через незаконні обмеження на розповсюдження додатків на пристроях Android та непотрібні комісії за транзакції всередині додатків. Компанія не визнала своєї провини.



Адвокати штатів і споживачів оголосили про врегулювання у вересні, але умови не розголошувалися до початку судового процесу Google з компанією Epic Games. Минулого тижня федеральний суд присяжних Каліфорнії погодився з Epic, що частина бізнесу Google у сфері додатків була антиконкурентною.



Вілсон Вайт (Wilson White), віце-президент Google зі зв'язків з урядом і державної політики, у своїй заяві зазначив, що врегулювання "спирається на вибір і гнучкість Android, зберігає надійний захист безпеки, зберігає здатність Google конкурувати з іншими виробниками (операційних систем), а також інвестувати в екосистему Android для користувачів і розробників".



Компанія заявила, що розширює можливості розробників додатків та ігор, надаючи споживачам альтернативний варіант виставлення рахунків за покупки в додатку поряд із системою виставлення рахунків Play. Google також проінформувала, що вже понад рік пілотує "вибір білінгу" в США.



В рамках врегулювання Google має намір спростити користувачам можливість завантажувати додатки безпосередньо від розробників.



Коаліцію штатів очолили Каліфорнія, Північна Кароліна, Нью-Йорк, Теннессі та Юта. Державні регулятори витратили сотні годин на переговори про врегулювання, йдеться в поданій у понеділок до суду заяві.



Генеральний прокурор Північної Кароліни від Демократичної партії Джош Стайн (Josh Stein) заявив у вівторок агентству Reuters, що "зміни, які повинен прийняти Google, призведуть до більшої інноваційності серед розробників додатків і зниження цін для споживачів, а це завжди було нашою метою номер один".



Прокурори штатів зазначили, що "жоден інший антимонопольний орган США ще не зміг домогтися від Google або іншої великої цифрової платформи засобів правового захисту такого масштабу".



Epic подала позов про судову заборону, але не про відшкодування збитків, і очікується, що наступного року компанія зробить власну пропозицію окружному судді США Джеймсу Донато (James Donato), який розглядає ці справи, щодо потенційних змін у магазині Google Play.



У своїй заяві керівник відділу публічної політики Epic Корі Райт (Corie Wright) зазначила, що врегулювання штатів "не торкнулося суті незаконної та антиконкурентної поведінки Google".



Корі Райт заявила, що на наступному етапі судового процесу Epic наполягатиме на тому, щоб "по-справжньому відкрити екосистему Android".



Генеральний директор Epic Тім Суїні (Tim Sweeney) у своєму дописі в соціальній мережі X заявив, що штати могли б виграти більшу суму відшкодування збитків, "якби вони залишилися в боротьбі на кілька тижнів довше".



Reuters також зазначає, що Google стикається з іншими судовими позовами, які оскаржують її пошукову та цифрову рекламну практику. Компанія заперечує будь-які правопорушення в цих справах.

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