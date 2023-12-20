Ціни на мобільну DRAM і eMMC зростуть на 18-23% в I кв. 2024 р.

20 декабря 2023 г., 11:35

TrendForce прогнозує значне зростання цін на мобільну DRAM і NAND Flash (eMMC/UFS) у першому кварталі 2024 року з очікуваним сезонним приростом на 18-23%. Цей сплеск може ще більше посилитися на ринку, де домінують кілька великих гравців, або якщо клієнти вдадуться до панічних закупівель під тиском.



Аналітики також зазначають, що ринок смартфонів часто є раннім індикатором економічного спаду, оскільки покупці і продавці постійно коригують свої запаси в ланцюжку поставок. Однак, коли запаси досягають найнижчого рівня, а вплив скорочення виробництва зберігається, починається стрімке зростання цін на пам'ять для смартфонів.



Загалом, на початку 2024 року ціни на пам'ять, швидше за все, зростатимуть швидше, ніж в інших секторах. Очікується, що ця ескалація, підживлювана стійким попитом з боку клієнтів і повільним розширенням виробництва, призведе до збільшення розриву між попитом і пропозицією. Очікується, що ціни на пам'ять стануть провідним фактором цієї висхідної тенденції в цьому сезоні.

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