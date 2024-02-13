Заснована у Києві IT-компанія Ciklum купує американського розробника цифрових рішень Infogen

13 февраля 2024 г., 16:35

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Міжнародна компанія Ciklum, що займається розробкою програмного забезпечення та аутсорсингом ІТ-послуг, оголосила про придбання Infogen, американського розробника цифрових рішень. Завдяки цій угоді Ciklum планує прискорити свій розвиток на ринку Північної Америки, посилити експертизу в розробці провідних цифрових продуктів, а також розширити свою географічну присутність.

Ciklum пропонує розробку перспективних технологічних рішень, в тому числі із застосуванням штучного інтелекту. Компанія має команду із понад 4000 кваліфікованих розробників, досвідчених дизайнерів, продакт-менеджерів та консультантів.

Глобальна команда Infogen налічує близько 350 фахівців. Компанія спеціалізується зокрема на застосуванні імерсивних технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності. Крім цього, Infogen володіє унікальними можливостями щодо проведення R&D та використання технологій Microsoft. Досвід Infogen та її значна присутність на ринку західного узбережжя США допоможуть Ciklum посилити позиції у світі.

Infogen та Ciklum мають спільні підходи до взаємодії з клієнтами та створення клієнтського досвіду. Експертиза Infogen в створенні рішень для роздрібної торгівлі, фінансової індустрії, а також Hi-Tech сегменту дасть компаніям змогу наростити спільний вплив у цих вертикалях.

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