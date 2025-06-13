Ciklum посилює AI-експертизу через поглинання польської GoSolve

13 июня 2025 г., 17:35

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Заснована в Україні компанія Ciklum оголосила про придбання польської GoSolve Group – мультинаціонального розробника цифрових рішень з експертизою у мові програмування Go, хмарній міграції, модернізації та DevOps. Угода посилює позиції Ciklum у Східній Європі, додавши близько 150 фахівців у Польщі, а також прискорює експансію компанії на ринку США.

Глибока експертиза GoSolve у Go та високопродуктивних системах дасть Ciklum змогу створювати AI-рішення наступного покоління, масштабувати розробку й досягати більшої ефективності завдяки оптимізованому коду.

Ciklum об’єднує понад 4000 кваліфікованих інженерів, досвідчених дизайнерів і консультантів по всьому світу. Разом вони допомагають бізнесам переосмислювати технологічні рішення й виводити їх на новий рівень. Ciklum створює цифрові продукти й надає клієнтський досвід для понад 250 компаній – як визнаних глобальних брендів, так і інноваційних стартапів.

GoSolve Group – компанія з головним офісом у Польщі, та з присутністю у різних містах країни, а також у Пуне (Індія). У штаті понад 150 фахівців, які займаються повним циклом розробки на Go: інжинірингом, тестуванням, продуктовим менеджментом і підтримкою. Основними клієнтами компанії є бізнеси зі сфер охорони здоров’я та роздрібної торгівлі – двох стратегічно важливих галузей, у яких Ciklum уже має глибоку експертизу.

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