Виторг Check Point за рік збільшився на 4% до 2,415 млрд дол.

13 февраля 2024 г., 17:52

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила фінансові результати за четвертий квартал та повний рік, що завершився 31 грудня 2023 року.

Загальний квартальний дохід склав 664 млн дол., що на 4% більше, ніж рік тому. При цьому доходи від підписок на послуги безпеки збільшилися на 15% до 266 млн дол.

Операційний прибуток за GAAP склав 252 млн дол., що становить 38% від загального доходу.

За повний 2023 рік виторг компанії склав 2,415 млрд дол., що на 4% більше, ніж у попередньому році. Доходи від підписки на послуги безпеки за період зросли на 14% до 981 млн дол.

«Ми завершили рік сильним кварталом, забезпечивши 14-відсоткове зростання прибутку на акцію за рік, що є найвищим показником за більш ніж десятиліття. Це було доповнено операційною рентабельністю на рівні 45%, що є одним з найвищих показників серед публічних компаній. Наша провідна в галузі хмарна платформа безпеки Infinity, що працює на основі штучного інтелекту, продовжувала стимулювати впровадження клієнтів і сприяла 15-відсотковому зростанню доходів від підписок на послуги безпеки в цьому кварталі. Науково-дослідницький підрозділ компанії продовжує демонструвати найкращі в галузі показники запобігання загрозам та інноваційні технології штучного інтелекту. У той час як наш відділ продажів здійснив поворот у залученні клієнтів, забезпечивши двозначне зростання нового бізнесу в четвертому кварталі», - заявив Гіл Швед (Gil Shwed), засновник і генеральний директор Check Point Software.

Операційний прибуток не за GAAP за весь рік склав 1079 млрд порівняно з 1039 млрд дол. у 2022 році, що становить 45% від доходів у ці роки.

Грошовий потік від операційної діяльності склав 1,035 млрд дол. порівняно з 1,080 млрд дол. у 2022 році.

Протягом 2023 року компанія викупила приблизно 9,9 мільйона акцій загальною вартістю приблизно 1,288 млрд дол.

Гіл Швед також зробив важливу заяву. «У 2023 році Check Point досяг 30-річного рубежу як компанія. Ми забезпечили 30 років зростання і досягли рекордних показників майже за всіма параметрами за цей рік. У нас є неймовірно потужна платформа безпеки з суперсильною командою по всьому світу та перевіреною практикою. Я відчуваю, що зараз для мене настав час зосередитися на розвитку Check Point та його наступному етапі. Я маю намір перейти до ролі виконавчого голови, який визначатиме майбутнє Check Point та ринку кібербезпеки. Ми розпочинаємо процес наступництва, щоб найняти нового генерального директора, і як тільки він завершиться, я перейду на свою нову посаду виконавчого голови», - підсумував голова Check Point Software.

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