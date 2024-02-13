Новий GPU Nvidia RTX 2000 Ada Generation націлений на AI-прискорення робочих навантажень

13 февраля 2024 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Nvidia анонсувала новий графічний процесор Nvidia RTX 2000 Ada Generation, який покликаний реалізувати технологію генеративного штучного інтелекту в "компактних робочих станціях". Зазначається, що RTX 2000 - це найпотужніший графічний процесор для робочих станцій, який коли-небудь випускався компанією, що пропонує в 1,5 раза більшу продуктивність, ніж попереднє покоління RTX A2000 12 ГБ. Він призначений для роботи зі складними додатками, такими як створення 3D-середовища і відпрацювання промислового дизайну.



Компанія пояснює, що сучасні робочі процеси, як-от генеративний AI, застосування декількох дисплеїв і контент високої роздільної здатності, висувають значні вимоги до пам'яті GPU. Щоб краще впоратися з цим завданням, RTX 2000 Ada оснащений 16 гігабайтами вбудованої пам'яті, що дає змогу йому підтримувати реалістичнішу графіку, а фотореалістичні зображення з трасуванням променів рендеряться втричі швидше, ніж на чипах попереднього покоління.



Чип працює на базі тензорних ядер Nvidia четвертого покоління і забезпечує в 1,8 раза більшу продуктивність штучного інтелекту, як порівняти з моделлю RTX A2000 12GB, а також дворазове збільшення енергоефективності. Також заявлено триразове збільшення продуктивності в робочих процесах віртуальної реальності.



За словами Nvidia, графічний процесор RTX 2000 Ada Generation здатний прискорити робочі навантаження візуалізації та структурного аналізу, що дасть змогу підвищити точність проєктування в низці галузей. Наприклад, дизайнери та інженери, які використовують промислові ПК, зможуть швидше розробляти нові концепції завдяки блискавичному фотореалістичному рендерингу та дизайну на базі генеративного AI. А творці контенту зможуть редагувати відео і зображення з високою роздільною здатністю з набагато більшою швидкістю і точністю, використовуючи AI для створення більш реалістичних візуальних ефектів.



Крім того, Nvidia припускає, що графічний процесор RTX 2000 Ada Generation буде забезпечувати обробку даних у реальному часі на границі, наводячи як приклад медичні прилади та виробниче обладнання, а також інтелектуальні системи на базі AI в роздрібній торгівлі.



Nvidia повідомила про ранніх користувачів своєї новітньої GPU-платформи, серед яких виробник програмного забезпечення для проєктування 3D-продуктів Dassault Systèmes SE. За словами директора з досліджень і розробок графічних додатків Dassault Олів'є Зегдуна, новий чіп особливо корисний для користувачів програмного забезпечення для проєктування SOLIDWORKS. "Він забезпечує чудову продуктивність, даючи змогу дизайнерам та інженерам прискорити розробку інноваційних продуктів з повною точністю моделювання, навіть під час роботи з великими наборами даних", - пообіцяв він.



Роб Волкерс, власник і старший інженер з промислового дизайну компанії Rob Wolkers Design and Engineering, наголосив на здатності чипа забезпечувати більш потужні обчислення в сценаріях промислового дизайну. "Оснащений архітектурою нового покоління і великим буфером кадрів, графічний процесор RTX 2000 Ada Generation підвищує продуктивність у моїх повсякденних робочих процесах промислового дизайну та проєктування, даючи мені змогу працювати з великими наборами даних з повною правдивістю та генерувати рендери з великою кількістю сценаріїв освітлення й відображення в 3 рази швидше", - сказав він.



Nvidia заявила, що графічний процесор RTX 2000 Ada Generation виходить одночасно з випуском новітнього драйвера RTX Enterprise Driver, який містить низку функцій, призначених для поліпшення графічних робочих процесів. Наприклад, Video TrueHDR - це нова можливість тонового відображення для відео як зі стандартним, так і з високим динамічним діапазоном, яка забезпечує розширений колірний діапазон і вищу яскравість для контенту, що проглядається у веббраузерах, включно з Chrome та Edge. Драйвер також додає підтримку Video Super Resolution і TrueHDR, даючи змогу покращувати та підвищувати якість низькоякісного відео до HDR.



Драйвер також включає TensorRT-LLM, бібліотеку з відкритим вихідним кодом, яка оптимізує і прискорює продуктивність висновків для великих мовних моделей, а також можливість розвантажити певні завдання від центрального процесора до GPU через інтерфейс прикладного програмування execute indirect extension.



Nvidia заявила, що GPU RTX 200 Ada Generation вже доступний через її глобальних партнерів з дистрибуції та буде інтегрований у робочі станції від Dell Technologies, HP і Lenovo у квітні.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків