Защищенный ноутбук Acer Enduro N3 стоит от 33799 грн

18 мая 2021 г., 15:55

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По сообщению Acer, в Украине стартовали продажи мобильного компьютера Enduro N3, сертифицированного в соответствии с армейскими стандартами защиты. Заявлено, что модель является самой легкой и самой тонкой среди усиленных ноутбуков с сертификатом IP53 и ориентирована на использование мобильными профессионалами.

Среди возможностей Acer Enduro N3 отмечается устойчивость к падению и воздействию воды. Устройство получило сертификацию по стандартам MIL-STD 810G и IP53 но одновременно отличается тонким и легким корпусом толщиной 24,85 мм и весом 1,985 кг. Его корпус имеет укрепленые углы, что обеспечивает целостность устройства в случае падения. Дисплей защищен от воды стеклом Corning Gorilla Glass, а для вывода из корпуса тепла применяется фирменный водостойкий вентилятор Aquafan.

Физическая защита устройства сочетается с защитой от киберугроз, которая включает защиту жестких дисков паролем и датчик считывания отпечатков.

Для новинки заявлено до 13 часов работы от одного заряда аккумулятора.

Модель Enduro N3 базируется на процессоре Intel Core i7 10-го поколения и до 32 ГБ ОЗУ DDR4, кроме того, предоставляется выбор дискретной графической карты NVIDIA GeForce MX230 и PCle NVMe SSD 3-го поколения объемом 512 ГБ.

Решение оснащено Acer Enduro Management Suite (AEMS) — комплексной системой, разработанной для упрощения управления большим количеством устройств, она помогает поддерживать защиту для имеющихся и ускоряет процесс подготовки новых компьютеров к работе. Консоль AEMS позволяет менеджеру удаленно взаимодействовать с устройствами, поддерживающими AEMS, следующими способами:

— программируемые аппартные клавиши. Планшеты и ноутбуки с поддержкой AEMS содержат аппартные клавиши, расположенные рядом с кнопкой питания, одно нажатие которых автоматически запускает определенную программу.

— контроль ввода-вывода. Предоставляет возможность удаленно включать и выключать доступ к портам ввода-вывода. Также можно включать и выключать камеры и сканеры штрих-кодов.

— Мониторинг устройств. Выводит и экспортирует информацию обо всех управляемых устройствах, в частности сведения о системе, оборудованию, ПО и установленных оперативных обновлениях для каждого отдельного устройства.

— Удаленное развертывание. Любые необходимые программы, изменения в BIOS или обновления Windows можно передать на устройство и развернуть удаленно.

В украинскую розницу поступили следующие модели по рекомендованным ценам:

● Acer Enduro N3 EN314-51W (NR.R0PEU.008) — 33799 грн.

● Acer Enduro N3 EN314-51W (NR.R0PEU.009) — 35499 грн.

● Acer Enduro N3 EN314-51WG (NR.R0QEU.005) — 35999 грн.

● Acer Enduro N3 EN314-51W (NR.R0PEU.00A) — 38799 грн.

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