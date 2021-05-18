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Верховна Рада зареєструвала законопроект №5495, що має врегулювати надання е-послуг

18 мая 2021 г., 16:35
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Законопроект «Про особливості надання електронних публічних послуг» за номером 5495, який підписали 117 депутатів, має стати черговим кроком до режиму «без паперів» та пришвидшити цифровізацію України. Після його ухвалення державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг, якщо ця інформація вже є в реєстрі.

Законопроект врегулює питання, пов’язані з наданням та отриманням електронних послуг. Вводяться терміни, такі як «електронна публічна послуга», «комплексна електронна публічна послуга», «публічна послуга», тощо, а також встановлюються особливості їх надання.

Зокрема, вперше закріплюється поняття «автоматичного режиму надання електронної послуги». Це дозволить зробити послуги більш прозорими та усунути людський фактор із процесу прийняття рішень.

Автори законопроекту вважають, що серед основних бар’єрів, які блокують цифровізацію державних послуг, є невідповідність формулювань: у більшості законів України надання чи отримання публічних послуг передбачає використання виключно паперових документів та заяв.

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