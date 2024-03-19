За підсумками 2023 року Xiaomi збільшила прибуток у сім разів до 2,43 млрд дол.

19 марта 2024 г., 17:21

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Xiaomi опублікувала сильніші, ніж очікувалося, квартальні результати, але річний дохід впав через зниження продажів смартфонів.

Компанія повідомила про зростання чистого прибутку на 51% до 4,73 млрд юанів (657,1 млн дол.) у четвертому кварталі, тоді як виторг зріс на 11% до 73,24 млрд юанів (10,173 млрд дол.).

Виручка сегменту смартфонів зросла на 21% до 44,23 млрд юанів (6,143 млрд дол.), що компанія пояснила збільшенням поставок пристроїв, які компенсували зниження середніх цін продажу в четвертому кварталі. За даними дослідницької компанії Canalys, китайський виробник смартфонів відвантажив 40,7 млн одиниць по всьому світу за цей період, зайнявши 13% ринку.

За весь рік Xiaomi отримала чистий прибуток у розмірі 17,48 млрд юанів (2,428 млрд дол.), що значно перевищує показник у 2,47 млрд юанів (343 млн дол.) за підсумками 2022 року, коли наслідки пандемії негативно вплинули на продажі смартфонів.

Її річний дохід впав на 3,2% до 270,97 млрд юанів (37,638 млрд дол.), але був вищим за оцінку FactSet у 270,65 млрд юанів. Компанія пояснила такий результат нижчими річними поставками смартфонів та зменшенням середніх цін продажу.

Однак валова маржа прибутку Xiaomi у 2023 році досягла рекордного рівня 21,2%, збільшившись на 4,2 процентних пункти. Маржа валового прибутку смартфонів у четвертому кварталі зросла до 16,4% завдяки покращенню асортименту продукції, зменшенню резервів під знецінення запасів на зарубіжному ринку та зниженню вартості ключових компонентів, повідомила компанія.

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