За год дисплеи для ноутбуков подорожали на 40%

28 июля 2021 г., 14:55

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Наблюдаемый на протяжении последнего года повышенный спрос на ноутбуки, вызванный необходимостью удаленной работы и обучения, привел не только к описываемому двузначным числом росту спроса на панели, но также к существенному увеличению их средней стоимости. По оценкам TrendForce, на сегодняшний день удорожание превысило 40% "YoY".



Рост стоимости связывается, в том числе, с активным освоением производства панелей OLED, LPTS и оксидных TFT LCD с высоким разрешением. Прогнозируется, что доля панелей для ноутбуков класса High-End в 2021 г. достигнет 17,8% от общих, а в 2022 г. – 21,4%.



Samsung Display, как ключевой игрок сегмента OLED, в 2020 г. глобально отгрузил 800 тыс. панелей, а в нынешнем году запланировал преодолеть рубеж в 4 млн шт. К их массовому выпуску во втором полугодии также приступит Everdisplay Optronics. Как ожидается, по итогам 2021 г. на долю OLED придется 1,3% рынка панелей для ноутбуков. BOE и China Star Optoelectronics Technology в настоящее время работают над производством гибридных OLED-панелей, однако их массовое производство начнется не ранее 2023 г.



В числе ведущих поставщиков панелей LTPS остаются AUO, China Star Optoelectronics Technology и Tianma. В нынешнем году уровень их проникновения на рынок составит 3,7%. В сегменте оксидных панелей на ключевых позициях разместились LG Display, Sharp и BOE, а подконтрольная этому направлению доля в 202й г. составит 12,8%.

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