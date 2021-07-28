 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1275)

18.07 - 25.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За год дисплеи для ноутбуков подорожали на 40%

28 июля 2021 г., 14:55
0 
 

За год дисплеи для ноутбуков подорожали на 40%

Наблюдаемый на протяжении последнего года повышенный спрос на ноутбуки, вызванный необходимостью  удаленной работы и обучения, привел не только к описываемому двузначным числом росту спроса на панели, но также к существенному увеличению их средней стоимости. По оценкам TrendForce, на сегодняшний день удорожание превысило 40% "YoY".

Рост стоимости связывается, в том числе, с активным освоением производства панелей OLED, LPTS и оксидных TFT LCD с высоким разрешением. Прогнозируется, что доля панелей для ноутбуков класса High-End в 2021 г. достигнет 17,8% от общих, а в 2022 г. – 21,4%.

Samsung Display, как ключевой игрок сегмента OLED, в 2020 г. глобально отгрузил 800 тыс. панелей, а в нынешнем году запланировал преодолеть рубеж в 4 млн шт. К их массовому выпуску во втором полугодии также приступит Everdisplay Optronics. Как ожидается, по итогам 2021 г. на долю OLED придется 1,3% рынка панелей для ноутбуков. BOE и China Star Optoelectronics Technology в настоящее время работают над производством гибридных OLED-панелей, однако их массовое производство начнется не ранее 2023 г.

В числе ведущих поставщиков панелей LTPS остаются AUO, China Star Optoelectronics Technology и Tianma. В нынешнем году уровень их проникновения на рынок составит 3,7%. В сегменте оксидных панелей на ключевых позициях разместились LG Display, Sharp и BOE, а подконтрольная этому направлению доля в 202й г. составит 12,8%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  