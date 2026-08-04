Amazon вперше перетинула позначку у 3 трлн дол. капіталізації

4 августа 2026 г., 14:34

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Reuter звернула увагу, що ринкова вартість корпорації Amazon вперше в історії перевищила позначку у 3 трлн дол.

Стрімке зростання капіталізації відбулося на тлі сильних фінансових результатів та чітких сигналів того, що бум у сфері штучного інтелекту забезпечує новий попит на хмарні сервіси Amazon Web Services, які є головним рушієм прибутку компанії.

Під час торгів у понеділок акції Amazon підскочили на 5% до рекордної позначки у 285,01 дол., а загальний річний приріст перевищив 23%. Минулого тижня акції гіганта електронної комерції та хмарних обчислень продемонстрували найбільший одноденний стрибок з квітня 2012 року після оприлюднення найсильніших темпів зростання хмарного напрямку за останні чотири роки та підвищення прогнозу річних капітальних витрат.

«Amazon є, мабуть, найбільш показовим відображенням сучасної економіки. Це одночасно історія про споживчий сектор та історія про AI», - зазначив головний ринковий стратег компанії Nationwide Марк Хакетт (Mark Hackett). Експерт підкреслив, що головні побоювання ринку щодо можливого скорочення витрат технологічних гігантів на AI-інфраструктуру не справдилися завдяки звітностям Amazon та Microsoft, що заспокоїло інвесторів.

Завдяки цьому ринковому ралі Amazon стала п'ятою компанією в історії, яка досягла капіталізації у 3 трлн дол. Раніше цю позначку долали Apple, Microsoft, Alphabet та NVIDIA. Наразі найдорожчою компанією світу залишається NVIDIA з ринковою вартістю близько 5 трлн дол. Для збільшення капіталізації з 2 трлн дол., яких компанія вперше досягла у червні 2024 року, до 3 трлн дол.знадобилося трохи більше ніж два роки.

Аналітики зазначають, що досягнення Amazon позначки у 3 трлн дол. знаменує важливу зміну у сприйнятті інвесторами найбільших технологічних компаній США, так званої «Чудової сімки». Ринок перестав оцінювати технологічний сектор як єдиний моноліт і почав чітко розділяти компанії на тих, чиї AI-інвестиції вже генерують реальний грошовий потік, і тих, де капітальні витрати чинять тиск на ліквідність.

У той час як Amazon та Microsoft отримують підтримку інвесторів за впевнене розширення хмарних потужностей AWS та Azure, їхні конкуренти відчувають тиск. Зокрема, Alphabet та Tesla зафіксували від'ємні грошові потоки за останній квартал, що сталося вперше для першої, а у Meta вільний грошовий потік впав на 91% через багатомільярдні інвестиції в AI-інфраструктуру. Здатність AWS монетизувати попит на AI-обчислення дає Amazon стратегічну перевагу, дозволяючи фінансувати подальший розвиток без шкоди для ліквідності.

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