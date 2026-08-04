AI-провайдер Nscale купує софтверний стартап Anyscale за 1,65 млрд дол.

4 августа 2026 г., 12:35

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Британсько-американський хмарний інфраструктурний провайдер Nscale уклав угоду про придбання софтверного AI-стартапу Anyscale.

За інформацією Bloomberg News, хоча фінансові умови угоди не розголошуються, однак джерела оцінюють суму орієнтовно в 1,65 млрд дол. Завершення процедури поглинання очікується у другій половині 2026 року.

Стартап Anyscale зі штаб-квартирою у Сан-Франциско розробляє спеціалізоване програмне забезпечення для організації та управління складними AI-завданнями, що дозволяє ефективно розподіляти обчислення між багатьма комп'ютерами одночасно. За даними співзасновників компанії, у першому кварталі 2026 року Anyscale продемонструвала послідовне зростання виторгу на 70%. Після завершення угоди Anyscale продовжить функціонувати під власним брендом та обслуговувати поточних клієнтів, а її команда у складі близько 200 співробітників зі США, Європи та Індії повністю перейде до штату Nscale.

Заснована у 2024 році компанія Nscale позиціонує себе як вертикально інтегрована AI-платформа нового покоління (так званий неохмарний провайдер / neocloud). Компанія самостійно володіє та управляє дата-центрами, графічними прискорювачами та програмним стеком для надання масштабних обчислювальних потужностей. Завдяки інтеграції софту Anyscale Nscale розраховує залучити нових корпоративних клієнтів та посилити конкурентні позиції у боротьбі з такими гравцями ринку, як CoreWeave та Nebius Group.

Представники Nscale наголосили, що об'єднання інфраструктурних ресурсів та технологій Anyscale дозволить бізнес-клієнтам суттєво оптимізувати витрати та підвищити продуктивність під час запуску складних AI-систем. Інтеграція програмних інструментів для оркестрації обчислень допоможе корпоративним замовникам краще управляти великими кластерами прискорювачів без втрати обчислювальної ефективності.

Придбання Anyscale компанією Nscale за 1,65 млрд дол. відображає важливу трансформацію ринку неохмарних AI-провайдерів (neoclouds). Досі ключовою перевагою таких компаній, як Nscale, CoreWeave чи Nebius Group, була фізична наявність рідкісних графічних прискорювачів та дата-центрів. Проте з посиленням конкуренції лише надання обчислювального заліза стає недостатнім. Інтеграція софтверного стека Anyscale дозволяє Nscale запропонувати клієнтам повноцінну платформу «під ключ», де апаратне забезпечення оптимально синхронізоване із софтом для оркестрації розподілених AI-навантажень.

Ця угода створює додатковий тиск на традиційних гіперскейлерів та прямого конкурента CoreWeave, прискорюючи консолідацію в секторі AI-інфраструктури. Стрімке зростання виторгу Anyscale на 70% вказує на високий попит з боку розробників на інструменти масштабування обчислень. Об'єднання апаратних потужностей Nscale із висококласною софтверною командою Anyscale забезпечить новоствореній структурі суттєве зниження вартості виконання AI-завдань для кінцевих користувачів, що є вирішальним фактором у боротьбі за корпоративні контракти.

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