Квартальний виторг Palantir зріс на 93% до 1,94 млрд дол., а чистий прибуток перевищив 1 млрд дол.

4 августа 2026 г., 11:45

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Palantir Technologies опублікувала фінансові результати за другий квартал 2026 року, які суттєво перевершили очікування аналітиків як за прибутком, так і за виторгом, як повідомляє видання CNBC.

За даними звіту, загальний виторг розробника AI-програмного забезпечення зріс на 93% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг 1,94 млрд дол. проти прогнозованих аналітиками LSEG 1,80 млрд дол. На тлі оприлюднення цих показників акції компанії піднялися на 8% під час позабіржових торгів.

Скоригований прибуток на акцію становив 41 цент проти очікуваних 35 центів. Чистий прибуток Palantir за квартал сягнув 1,07 млрд дол. або 41 цент на акцію, порівняно з 329 млн дол. або 13 центами на акцію у другому кварталі попереднього року. Ключовим чинником такого фінансового ривка стало стрімке розширення комерційного сектору в США, де виторг підскочив на 149% у річному вимірі та досяг 764 млн дол.

З урахуванням складеного зростання показник комерційного виторгу в США збільшився на 380% з 2024 року. Крім того, компанія повідомила, що залишкова вартість укладених комерційних угод у країні зросла більш ніж удвічі порівняно з минулим роком і сягнула 6,24 млрд дол. Урядовий напрямок компанії в США також продемонстрував впевнене зростання, збільшивши виторг на 90% у річному вимірі до 809 млн дол.

На тлі сильних результатів Palantir підвищила прогноз загального річного виторгу на 2026 рік до діапазону від 8,15 млрд дол. до 8,16 млрд дол. порівняно з попередньою оцінкою у 7,65–7,66 млрд дол. Водночас очікування щодо комерційного виторгу в США були переглянуті в бік збільшення до понад 3,42 млрд дол. проти попереднього орієнтиру у 3,22 млрд дол.

«Забудьте про консенсус. Наскільки мені відомо, жоден бізнес нашого масштабу не зростав навіть наполовину так швидко», — підкреслив генеральний директор Palantir Алекс Карп (Alex Karp) в ексклюзивному інтерв'ю CNBC. Очільник компанії також зазначив: «Схоже, це триватиме щонайменше наступні 18 місяців». Таке стрімке прискорення показників відбулося після того, як акції AI-розробника втратили 29% з початку року через побоювання інвесторів щодо можливого уповільнення ринку програмного забезпечення.

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