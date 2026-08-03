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Gartner прогнозує зростання світових IT-витрат на 14,2% у 2026 році до рекордних 6,37 трлн дол.

3 августа 2026 г., 15:35
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Gartner у своєму оновленому звіті зазначає, що світові витрати на інформаційні технології за підсумками 2026 року досягнуть позначки у 6,37 трильйона доларів, що на 14,2% більше порівняно з 2025 роком. 
 
Експерти компанії суттєво переглянули свої попередні оцінки у бік збільшення через прискорення темпів розгортання інфраструктури для штучного інтелекту, хмарних платформ та корпоративного програмного забезпечення.
 
Найвищі темпи динаміки демонструє сегмент систем для дата-центрів (Data Center Systems), витрати на який зростуть на 62,5% — до 822 мільярдів доларів США (проти 506 мільярдів роком раніше). У той же час напрямок інфраструктури як сервісу (IaaS) збільшиться на 29,3%, досягши 287 мільярдів доларів США. Загалом ринок програмного забезпечення зросте на 15,5% (до 1,47 трильйона доларів США), тоді як традиційні комунікаційні послуги та споживчі пристрої демонструватимуть стриманіше зростання в межах 4,4% та 9,8% відповідно.
 
«Будівництво обчислювальних потужностей, необхідних для AI, є наймасштабнішим інфраструктурним проєктом, коли-небудь зробленим людством», - наголосив заслужений віцепрезидент-аналітик Gartner Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock). За його словами, розширення AI-навантажень змушує гіперскейлерів та великі підприємства прискорено будувати дата-центри нового покоління. Водночас аналітик зауважив, що ринок не демонструє рівномірного зростання для всіх учасників, оскільки IT-бюджети компаній знаходяться під тиском інфляції, дефіциту постачань та зростання цін на апаратне забезпечення й оперативну пам'яті.
 
Прогноз Gartner яскраво ілюструє глибокий перерозподіл глобального IT-ринку, де ключовим драйвером стає не просто цифровизація, а масове розгортання інфраструктури штучного інтелекту. Зростання сегмента дата-центрів на 62,5% протягом одного року є безпрецедентним показником для галузі. Це свідчить про те, що найбільші світові технологічні компанії перебувають у фазі агресивного накопичення обчислювальних ресурсів, намагаючись задовольнити попит на навчання та розгортання AI-моделей нового покоління.
 
Водночас стриманіші показники сегментів телекомунікацій та IT-послуг відображають каннібалізацію традиційних бюджетів: підприємства змушені скорочувати або заморожувати другорядні проєкти задля фінансування дорогої AI-інфраструктури та хмарних обчислень. У довгостроковій перспективі це посилить залежність корпоративного сектору від хмарних гіперскейлерів і провідних постачальників напівпровідників, які контролюють ланцюги постачання AI-чипів та компонентів пам'яті.
 

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