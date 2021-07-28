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Alphabet нарастила квартальную выручку на 61,6% до 61,88 млрд долл.

28 июля 2021 г., 14:05
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Ежеквартальный доход и прибыль Alphabet, материнской компании Google, выросли до рекордных значений благодаря высокому спросу на рекламу, поскольку все больше потребителей совершают покупки в Интернете.

Общая выручка Alphabet выросла на 61,6% до 61,88 млрд долл., что значительно превышает оценку Уолл-стрит в 56,16 млрд долл.

Квартальная прибыль составила 18,5 млрд долл. или 27,26 доллара на акцию, превзойдя ожидания в 19,34 доллара на акцию.

Alphabet также сообщила, что во втором квартале, закончившемся 30 июня, выручка от рекламы Google выросла почти на 70% до 50,44 млрд долл.

Розничные бренды внесли наибольший вклад в рост рекламного бизнеса, заявил Филипп Шиндлер, главный бизнес-директор Google, во время общения с аналитиками. Он добавил, что направления путешествий, финансовых услуг, средств массовой информации и развлечений также были весьма активны.

Доходы от рекламы для платформы потокового видео YouTube подскочили на 83,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7 млрд долл. - почти столько же, сколько Netflix получила за квартал (7.34 млрд долл.).

Результаты «превзошли наши ожидания по всем трем направлениям рекламного бизнеса Google: поиск, Google Network и YouTube», - отметила Николь Перрин (Nicole Perrin), главный аналитик eMarketer в Insider Intelligence. «YouTube был самым быстрорастущим сегментом в течение квартала, и это свидетельствует о неизменной силе видеорекламы как для прямого отклика, так и для брендинга».

Выручка Google Cloud достигла 4,63 млрд долл. на фоне прошлогодних 3,01 млрд долл. Компании удалось сократить операционные убытки до 591 млн долл., тогда как в прошлом году за тот же период было 1,43 млрд долл.

Акции Alphabet выросли на 3,3% в ходе расширенных торгов после объявления финансовых результатов.

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