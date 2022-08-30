За допомогою телемедичної платформи іноземні фахівці консультують українських медиків

30 августа 2022 г., 17:15

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Вже вісім пристроїв віртуальної присутності системи Teledoc Health, які надійшли в якості гуманітарної допомоги, працюють в п’яти українських містах. 95 лікарів пройшли курс навчання і можуть отримувати онлайн консультації від провідних іноземних спеціалістів та консультувати один одного.

Основний принцип роботи системи – створення ефекту віртуальної присутності лікаря біля пацієнта. Робот настільки технологічний, що може отримувати дані з різних діагностичних апаратів та передавати до лікаря-консультанта.

Через програмне забезпечення, а саме через платформу для проведення телемедичних консультацій лікарі можуть запитувати консультації. На платформі створені, умовно кажучи, спеціальні кімнати для лікарів, які розділені за характером бойової травми. Проводити їх можуть лише зареєстровані на платформі лікарі, що виключає виток даних.

Комунікації працюють за аналогією до інших месенджерів, головною відмінністю є висока якість зв’язку при мінімальних вимогах до швидкості інтернету, а також надійний захист інформації через шифрування аудіо- та відео- потоків даних.

Teledoc Health забезпечує високий рівень візуалізації – лікар може бути віртуально присутній на операції. Зі свого робочого місця він бачить все, що відбувається в палаті до найдрібніших деталей, може віддалено керувати камерою на 360°, наближати чи віддаляти зображення, концентруватися на операційному столі, бачити всі показники на екранах в палаті.

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