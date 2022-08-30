Нові сервери Gigabyte підтримують імерсійне охолодження

30 августа 2022 г., 16:25

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За заявою Gigabyte, компанія випустила перше покоління серверних платформ, які сумісні із системами однофазного імерсійного охолодження від Asperitas, GRC та Submer.



Нагадаємо, що суть імерсійного охолодження полягає в тому, що воно виконується шляхом повного занурення в діелектричну рідину, яка є кращим поглиначем тепла, ніж повітря, вода або олія. При цьому на відміну від останнього не спалахує.



До представлених новинок входять сервери серії G292, націленої на застосування GPU, серії H262 з кількома вузлами та серії S251, орієнтованої на формування сховищ. Ці рішення з підтримкою імерсійного охолодження створені для прискореного розгортання, щоб користувачі могли легко та швидко інтегрувати корпоративні продукти з баками, що охолоджують. Крім того, в них немає потреби в налаштуванні або модифікації.



Деякі реалізовані в новинках модифікації включають установку кронштейна на задній частині корпусу для підтримки вертикальної установки/видалення сервера в резервуар, заміну деяких матеріалів, більш сумісних з холодоагентом імерсійного охолодження, та видалення вентиляторів.



«Інвестиції в нові технології — це постійна та необхідна умова розвитку продукту, яка ніколи не зупиняється. І ми завжди готові зустрітися з потенційними технологічними партнерами, які є лідерами у своїх галузях, щоб обговорити, як ми можемо створити взаємовигідні ситуації», - сказав Вінсент Ванг, віцепрезидент із продажу Gigabyte. «У випадку з Asperitas, GRC і Submer вони привносять свій досвід та перевірену майстерність у технології резервуарів для імерсійного охолодження, і разом ми визначаємо нову еру в охолодженні центрів обробки даних».



Нові імерсійні сервери Gigabyte матимуть традиційний гарантійний термін в один рік, а її продовження можна обговорити з відділом продажу.

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