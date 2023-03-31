Meizu представила перші смартфони після угоди з власником Geely та Volvo

31 марта 2023 г., 13:35

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Як повідомляє Reuters, китайська компанія Meizu в четвер представила свої перші смартфони після того, як її поглинуло підприємство, що належить засновнику Zhejiang Geely Holding.





Компанія, якою керує голова правління Geely Ерік Лі (Eric Li), минулого року придбала контрольний пакет акцій Meizu, що зробило власника Volvo першим відомим автовиробником, який увійшов у сектор преміум-смартфонів. Пізніше він назвав компанію Xingji Meizu.





На заході в Шанхаї в четвер Xingji Meizu продемонструвала свою нову лінійку смартфонів, що складається з трьох моделей вартістю від 2 999 до 6 299 юанів (436-916 доларів), які використовують власну операційну систему FlymeOS на базі Android.





Meizu 20 Infinity оснащений дисплеєм LTPO AMOLED від компанії BOE з діагоналлю 6,79 дюйма (3192×1368). Апарат має дуже тонкі рамки та покриття з двох боків склокерамічним матеріалом Meizu Titan Glass. Смартфон базується на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачем 256, 512 або 1024 ГБ.





Компанія також представила Flyme Auto, систему, адаптовану для використання в автомобілях, а Geely представила свій кросовер Lynk & Co 08 як першу модель, що використовує цю операційну систему.





Запуски відбуваються в той час, коли китайські споживачі вимагають більше розумних технологій у своїх автомобілях, віддаючи перевагу, наприклад, можливості використовувати мобільні додатки з приладової панелі автомобіля.





Серед інших партнерств у сфері технологій та авто в Китаї - Huawei Technologies, чия операційна система Harmony працює на автомобілях Seres.





Нові телефони Meizu з'являються на полицях магазинів, коли китайський сектор смартфонів виходить з одного з найсильніших падінь продажів в історії.





У 2022 році поставки смартфонів впали на 14%, а загальний обсяг вперше за десять років опустився нижче 300 мільйонів одиниць.





Нагадаємо, що Meizu, китайська компанія з виробництва споживчої електроніки, що існує вже двадцять років, стала відомою на початку минулого десятиліття як перспективний виробник Android-пристроїв. Однак її випередили конкуренти, і згодом вона стала займати незначну частку ринку.

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