Як примусити глобальні компанії піти з мордора. Покрокова інструкція

5 марта 2022 г., 20:07

+11

голос Tweet

За останні дві доби мы хитнули кілька глобальних компаній або піти з мордора або, чтоб вони банили російських клієнтів.

У цьому виробилася робоча багатокрокова стратегія. Я викладу її тут, бо чим більша масова йде атака, тим більша ймовірність.

Ідея проста, побудована на стратегії покрокової ескалації.

Важливо: потрібні або ЛОМи з аудиторією, або медіа (чим крутіше, тим краще) або просто люди з добрим нетворком.

1. Збираємо контакти C-левела компанії (мейли корпоративні та особисті, фейсбуки, твіттери), збираємо заздалегідь всі екаунти компанії у всіх локаціях та доступних дочірніх компаніях, пов'язаних брендах та ін.

2. Пишемо простого “м'якого” листа на всіх, але кожному індивідуально, стежимо, щоб кожен топ отримав не менше трьох, але не більше 10 листів, де посилаючись на те, що більшість компаній підключилася до санкцій або з власної ініціативи вирішили не працювати з компаніями із токсичної юрисдикції. Близько 30% компаній на цьому погоджуються або мають свій план і такий план може стати публічним (примусити компанії озвучити свою позицію шляхом публікації стейтменту теж важливо).

3. Якщо вони відмовляють, то треба наголошувати на тому, що саме завдяки ТАКІЙ позиції КОНКРЕТНОГО адресату вбивають українських дітей і тут можна розмазати соплі по валізі. Дуже важливо перекласти відповідальність на конкретну людину за кров, яка ллється в нашій країні. Це виштовхує ще 10-15% аудиторії, ніхто не хоче кров на свої руки.

4. Якщо і це не спрацювало, то можна сміливо загрожувати публічним засудженням із підключенням нашого ком'юніті та співчуваючих, яких сумарно від сотень тисяч до мільйонів. Засудженню будуть піддані як компанії, так і конкретні люди, які підтримують режим кабаєва. На цьому ламаються майже всі. Тут вони мають щось зробити, хоч би для відмазки, але зробити.

5. Ну і якщо не спрацювало, то можна запускати публічну компанію, яку ми готуємо, принаймні до Cloudflare, яку наше ком'юніті ламає останні 48 годин по всіх доступних каналах.

6. Окремо, ми зламали кілька фінтек-компаній, через які гнали гроші в мордорі погрозами звернення до регулятора, а на деяких написали кляузу, та регулятори в Європі, Лондоні та Швейцарії відреагували дуже швидко. И там стало боляче.

Використовуйте методику, вона працює. Якщо треба, підключайте мене та інших айтішників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист