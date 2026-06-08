Acer представляє QD-LED монітори 

8 июня 2026 г., 16:35

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Компанія Acer анонсувала нову лінійку візуальних рішень для творчості, розваг і продуктивної роботи: монітор Acer ProDesigner PE320QK G0, монітор Acer CE320QK G, лазерний проєктор Acer HL6820GTV, портативний розумний проєктор Acer HD1500, портативні монітори Acer PM161Q JB та PM131QT, а також аксесуар, що носиться, Aspire Badge. Нові візуальні рішення втілюють останні досягнення Acer у галузі технологій дисплеїв, точності передавання кольорів та розумного підключення для широкого спектра сценаріїв використання – від професійних творчих процесів і домашнього кінотеатру до продуктивності в дорозі та самовираження.





Acer ProDesigner PE320QK G0 створений для фахівців творчих професій із візуально насиченими робочими процесами. Він поєднав у собі технологію панелей QD-OLED та здобутки кольорознавства. Його оснащено дисплеєм 4K UHD (3840x2160), який забезпечує чіткість, оживляючи творчі роботи завдяки деталізації та глибині зображення, а справжній 10-бітний колір і сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 створюють контрастність.



Точність передавання кольорів лежить у самій основі ProDesigner PE320QK G0. Завдяки Delta E <1, сертифікації Calman Verified, а також охопленню 99% DCI-P3 та 98% Adobe RGB творці можуть бути певні: монітор відтворить повний спектр кольорів із широкою колірною гамою, тож кольори для кожного проєкту буде передано надзвичайно точно.



Щоб відео завжди відтворювалося плавно й реалістично, дисплей має частоту оновлення 120 Гц та час відгуку 0,03 мс (GTG). Завершує професійний набір функцій пульт Acer Smart Dial, який дає змогу користувачам керувати монітором дистанційно, зокрема регулювати яскравість, контрастність і вхідний сигнал. ProDesigner PE320QK G0 постачається з програмним забезпеченням Creator Hub, яке дає творцям можливість вільно налаштовувати колірний простір відповідно до свого проєкту, підключати зовнішній калібратор кольору для досягнення точних реалістичних кольорів та вибирати для системи з кількома моніторами різні варіанти розділення екрана.





Acer CE320QK G створений для досвідчених користувачів, технічно обізнаних людей і творців контенту, які шукають преміальну продуктивність та високу деталізацію. У ньому поєднано панель QD-OLED із роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160), справжній 10-бітний колір і сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500, що забезпечують найвищу чіткість і контрастність.



CE320QK G забезпечує точність передавання кольорів із Delta E <2 та охоплення колірної гами DCI-P3 99%, надаючи як повний спектр яскравих кольорів, так і точне їх представлення, чого вимагають творчі процеси та робота з контентом. Його частота оновлення 120 Гц і малий час відгуку 0,03 мс (GTG) забезпечують плавне відображення руху, яке однаково добре підходить для відтворення відео, творчого редагування та виконання повсякденних завдань. Крім того, завдяки підтримці AMD FreeSync Premium Pro монітор використовує технологію змінної частоти оновлення зображення (VRR), щоб усувати розриви, затримки, артефакти та мерехтіння, а тому досягати високої якості роботи.



Для зручного облаштування студії конструкція підставки ErgoStand підтримує нахил, поворот і регулювання висоти, завдяки чому користувачі можуть оптимізувати положення перегляду задля покращення ергономіки під час тривалого використання.





Acer HL6820GTV – це лазерний проєктор із вбудованим адаптером Google TV, створений для забезпечення високоякісного кінематографічного досвіду в різних умовах. Його лазерна проєкційна система 4K Ultra HD забезпечує чіткість і насичені кольори за зниженого енергоспоживання – до 35%, як порівняти з традиційними рішеннями на основі ламп.



Серед переваг HL6820GTV не тільки висока якість зображення, а й можливість гнучкого використання – він стане інструментом у таких середовищах, як виставки та художні інсталяції. Проєктор має роздільну здатність 1080p за частоти 240 Гц і затримку 1 мс, підтримуючи при цьому VRR (змінну частоту оновлення зображення) до 144 Гц, що робить його вибором для ігор і плавного відтворення відео. Він підтримує безперервне цілодобове використання (24/7), необхідне в умовах публічного показу, а лазерне джерело світла не містить ртуті. Разом із цим можливість проєктування на 360 градусів і пилонепроникність класу IP5X значно збільшують його гнучкість та довговічність. Завдяки лазерній технології пристрій швидко вмикається та вимикається без періодів прогріву або охолодження, притаманних рішенням на основі ламп. Проєктор вирізняється низькою загальною вартістю володіння та тривалим строком служби до 30000 годин.



Завдяки вбудованому адаптеру Google TV HL6820GTV надає доступ до широкого спектра програм і популярних платформ потокового передавання без необхідності підключення до зовнішніх пристроїв. Розумним проєктором можна керувати за допомогою голосових підказок зі спеціального пульта дистанційного керування для додаткової зручності.





Acer HD1500 – це портативний розумний проєктор, створений для високоякісного перегляду контенту в будь-якій кімнаті. Він має роздільну здатність Full HD 1080p, створюючи зображення кінематографічної якості, і допомагає в цьому джерело світла яскравістю 8000 світлодіодних люменів – для яскравих і чітких зображень у різних умовах.



Налаштування виконується без зусиль завдяки кільком функціям, що працюють разом задля миттєвого автоматичного налаштування найкращих параметрів перегляду: автоматичного фокусування, автоматичної підгонки під екран та автоматичного уникнення перешкод, яке змінює розмір зображення, щоб уникнути виявлених об’єктів. Поворотна підставка HD1500 з можливістю нахилу підтримує обертання на 360 градусів і нахил на 180 градусів для універсальних кутів проєкції, а вбудована розумна система дає змогу здійснювати трансляцію з популярних програм і платформ. Подвійні 5-ватні динаміки забезпечують чітке звучання, довершуючи картинку кінематографічної якості.





Монітор Acer PM161Q JB оснащений 15,6-дюймовим IPS-екраном із роздільною здатністю Full HD (1920×1080) та широкими кутами огляду. Він видає чітку й реалістичну картинку, завдяки чому професіонали можуть ефективно працювати навіть під час поїздок. Цей пристрій розроблено спеціально для роботи в дорозі, багатозадачності та створення нескладного контенту. Він забезпечує баланс портативності та досягнення стабільного, комфортного для очей зображення, а підтримка знімної клавіатури з магнітним роз’ємом Pogo робить набір тексту ефективнішим, а роботу – зручнішою.





Acer PM131QT – 12,3-дюймовий багатофункціональний сенсорний дисплей, призначений для використання як допоміжний екран або в автомобільних системах. Завдяки магнітному кріпленню та підключенню за принципом Plug-and-play через один кабель він адаптується до конфігурацій із розширеним екраном або до мобільних умов. Цей дисплей має роздільну здатність 1920×720 та сенсорне керування з розпізнаванням 5 точок дотику, що гарантує чіткий та миттєвий відгук на дії користувача. Крім того, він може працювати як інтерактивний інтерфейс для асистентів на базі AI, забезпечуючи універсальне відображення даних та зручне керування.



Обидві моделі підтримують кріплення VESA, що дає змогу встановлювати їх на штатив і робить їх використання значно гнучкішим.





Aspire Badge (AD19) – це цифровий портативний пристрій, створений для студентів, дітей і молодих творців, які прагнуть продемонструвати свій індивідуальний стиль. Виконуючи роль портативного полотна, він дає змогу користувачам показувати зображення, анімацію та інший вміст на яскравому екрані. Він підключається по Bluetooth до супутньої мобільної програми на сполученому пристрої, і його можна носити як значок, на шнурку або магніті під будь-який стиль одягу. Окрім можливостей для самовираження, він має практичні функції безпеки: екстрену сигналізацію, сигнал SOS, що блимає азбукою Морзе, і режим нічного спалаху для кращої видимості та безпеки.





Монітор Acer ProDesigner PE320QK G0 надійде в продаж в Україні в першому кварталі 2027 року за ціною від 51990 грн.



Монітор Acer CE320QK G надійде у продаж в Україні в першому кварталі 2027 року за ціною від 51990 грн.



Проєктор Acer HL6820GTV надійде в продаж в Україні в четвертому кварталі 2026 року за ціною від 72990 грн.



Проєктор Acer HD1500 надійде в продаж в Україні в четвертому кварталі 2026 року за ціною від 7990 грн.



Портативний монітор Acer PM161Q JB надійде в продаж в Україні у другому кварталі 2027 року за ціною від 10 990 грн.



Портативний монітор Acer PM131QT надійде у продаж в Україні у другому кварталі 2027 року за ціною від 10990 грн.



Про початок продажу Aspire Badge в Україні буде анонсовано згодом.

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