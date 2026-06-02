Samsung створила перший у світі QD-OLED монітор із роздільною здатністю 4K та частотою 360 Гц

2 июня 2026 г., 16:35

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Компанія Samsung Display оголосила про успішне завершення розробки першої в індустрії QD-OLED панелі для моніторів, яка одночасно поєднує в собі чіткість стандарту 4K та кіберспортивну частоту оновлення 360 Гц. Офіційна публічна прем'єра новинки відбудеться на початку червня на міжнародній виставці COMPUTEX 2026 у Тайбеї.



Досі виробникам доводилося йти на компроміс: або знижувати частоту оновлення до 240 Гц і менше заради чіткості 4K, або жертвувати роздільною здатністю до рівня QHD заради досягнення швидкості у 360 Гц. Поєднання цих характеристик вимагає миттєвої обробки колосальних масивів піксельних даних за секунду, що створювало критичне навантаження на схеми керування матрицею. Інженерам Samsung Display вдалося подолати цей бар'єр завдяки повній оптимізації внутрішньої архітектури панелі.



Нова 31,5-дюймова панель отримала передову функцію Dual Mode, яка дозволяє геймерам гнучко перемикати параметри екрана під конкретні ігрові завдання. При переході з базового режиму 4K на роздільну здатність Full HD частота оновлення монітора зростає до 680 Гц.



«Завдяки режиму Dual Mode та частоті до 680 Гц користувачі зможуть насолоджуватися бездоганно плавною та чіткою картинкою навіть у динамічних шутерах (FPS), де доля секунди вирішує все», - зазначив представник Samsung Display.



Крім рекордної швидкості, нова QD-OLED матриця отримала низку важливих технологічних покращень.



Панель офіційно перевершила колишній преміумстандарт True Black 500 та отримала сертифікацію DisplayHDR True Black 600. Вона здатна відображати ідеальний чорний колір на рівні 0,0005 ніт або нижче, досягаючи при цьому пікової яскравості білого кольору (а також сукупності червоного, зеленого та синього) щонайменше у 600 ніт на базі 10% APL.



Нова архітектура вертикального розташування субпікселів V-stripe мінімізує кольорові ореоли та робить краї літер максимально чіткими. Це повністю розв'язує давню проблему OLED-моніторів із розмиттям тексту, роблячи новинку інструментом для роботи з документами, кодингу, дизайну та монтажу відео.



Наразі Samsung Display уже веде активні переговори про постачання нових 31,5-дюймових панелей із понад десятьма провідними світовими брендами електроніки. Старт повномасштабного масового виробництва заплановано на другу половину 2026 року.



Бред Джунг (Brad Jung), віцепрезидент і керівник маркетингової команди підрозділу Large Display у Samsung Display, підкреслив, що перші партнери вже назвали розробку «майже ідеальним монітором», який втілив у собі всі очікування споживачів від преміальних дисплеїв майбутнього.

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