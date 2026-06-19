Шахраї продавали доступ до фейкового застосунку «Резерв+»

19 июня 2026 г., 17:25

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Кіберполіцейські Києва спільно з працівниками Служби безпеки України припинили діяльність осіб, які створили фейковий застосунок «Резерв+» та допомагали «клієнтам» уникати мобілізаційних заходів. Маючи знання у сфері IT зловмисники розробили копію державного застосунку, а також створили бота в одному з месенджерів. За його допомогою вони вносили до фейкової програми дані про військово-обліковий статус чоловіків. Під час перевірки документів це дозволяло вводити в оману військовослужбовців та правоохоронців.

Фігуранти рекламували свої «послуги» в соціальних мережах, і після оплати надавали чіткі інструкції «клієнтам» щодо завантаження та налаштування додатка. Вартість користування застосунком залежала від терміну доступу та становила від 1200 до 5000 грн. Оплату зловмисники приймали на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці дропів. За попередніми даними, кількість користувачів застосунку перевищила 4000 осіб.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. У результаті вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, SIM-картки та документи, що підтверджують їхню причетність до протиправної діяльності.

Слідчі СБУ затримали двох зловмисників за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період та підробленні документів (ч.2 ст.28 ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 8 років за ґратами.

Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігурантів.

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