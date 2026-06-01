LG Display запускає масове виробництво перших у світі RGB Stripe OLED-панелей із частотою 240 Гц

Компанія LG Display офіційно оголосила про початок масового виробництва перших у світі OLED-панелей із частотою оновлення 240 Гц та структурою пікселів RGB Stripe. Цей крок покликаний радикально змінити баланс сил на ринку моніторів преміумкласу.



Головна інновація полягає в структурі матриці: червоні, зелені та сині (RGB) субпікселі розташовані в лінійному шаховому порядку (stripe). На відміну від традиційних OLED-екранів, така архітектура забезпечує бездоганно чітке відображення дрібного тексту, графіків та цифр. Це суттєво знижує навантаження на зір і робить монітор інструментом для тривалої роботи з документами, фінансовими терміналами, кодом та графічним контентом.



Початок виробництва збігся зі стрімким розвитком персональних комп’ютерів нового покоління штучного інтелекту (AI PC), які вимагають від користувачів активного багатозадачного режиму.



Нова панель від LG розв'язує головну проблему індустрії, пропонуючи щільність пікселів на рівні 160 PPI. На сьогодні це перший випадок, коли розробникам вдалося досягти такої високої щільності в рамках структури RGB Stripe на OLED-матриці.



Завдяки впровадженню фірмової технології динамічної частоти та роздільної здатності (Dynamic Frequency & Resolution / DFR), монітор став універсальним рішенням для роботи, розваг та професійного геймінгу. Користувачі можуть перемикатися між двома ключовими режимами.



Режим високої роздільної здатності (4K при 240 Гц) забезпечує максимальну деталізацію для редагування фото/відео та повсякденних завдань, гарантуючи ідеальну плавність руху курсора та анімації вікон.



Режим надвисокої частоти (Full HD при 480 Гц) повністю усуває розмиття в русі (motion blur) та затримки екрана, що є критично важливим для динамічних кіберспортивних шутерів, симуляторів та перегляду екшн-контенту.



На першому етапі LG Display, у партнерстві з провідними світовими брендами моніторів, запускає виробництво найбільш популярного серед покупців 27-дюймового формату. Надалі лінійку розмірів планують поступово розширювати.



Стратегічна мета південнокорейського гіганта - прискорити повний перехід преміального сегмента комп'ютерних дисплеїв зі звичних рідиннокристалічних матриць (LCD) на технологію OLED.



«Комерціалізація першої у світі 240-герцової панелі RGB Stripe OLED доводить, що за цією технологією майбутнє, - заявив Хьон У Лі (Hyeon-woo Lee), керівник бізнес-підрозділу великих дисплеїв LG Display. - Як технологічна компанія, ми прискоримо експансію OLED на ринку моніторів і очолимо преміумсегмент завдяки нашому технологічному лідерству».

