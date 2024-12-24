Xerox поглинає Lexmark за 1,53 млрд дол.

24 декабря 2024 г., 13:22

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Xerox Holdings оголосила про плани придбати Lexmark за 1,53 мільярда доларів.



Як повідомляється, компанія Xerox купує Lexmark у Ninestar, PAG Asia Capital та Shanghai Shouda Investment Centre. Для цього будуть використані грошові накопичення, а також банківська позика.



Компанія Lexmark, що базується в Лексінгтоні, штат Кентуккі, була створена в 1991 році з підрозділу IBM, який займався виробництвом принтерів та друкарських машинок.



Нагадаємо, навесні 2016 р. Lexmark була придбана китайським консорціумом за $3,6 млрд. Тоді цей консорціум складався з Apex Technology, PAG Asia Capital та Legend Capital Management.

Як зазначається, Lexmark має велику присутність на ринку принтерів для кольорового друку у форматі А4. Компанія також конкурує з Xerox на ринку керованих послуг друку.



Після придбання Xerox планує інтегрувати портфоліо продуктів двох компаній. Особливу увагу буде приділено додатку ConnectService, який дозволяє користувачам оцифровувати паперові документи за допомогою мобільних пристроїв. Xerox планує інтегрувати це програмне забезпечення з принтерами Lexmark.



Об'єднана компанія матиме понад 200 000 клієнтів по всьому світу, а також 125 виробничих та дистриб'юторських об'єктів. За оцінками Xerox, вона матиме «п'яту частину світового ринку» на ринках початкового, середнього та промислового друку.



Компанія заявляє, що конкурентні переваги угоди прискорять її зусилля зі стабілізації доходів. Минулого кварталу продажі Xerox знизилися на 7,5% в річному обчисленні, до 1,53 млрд дол. Xerox очікує, що 2024 рік завершиться зі зниженням доходів на 10%.



Xerox також розраховує досягти щорічної синергії витрат у розмірі 200 мільйонів доларів протягом двох років після закриття угоди.



Угоду з придбання планується закрити у другій половині 2025 року.

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