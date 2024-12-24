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Військових навчатимуть на тренажерах вогневої підготовки з доповненою реальнстю

24 декабря 2024 г., 12:35

Українських захисників навчатимуть на тренажерах вогневої підготовки з доповненою реальнстю

Громадське об’єднання «Серця Кіборгів» у співпраці з українським виробником Logics7 створили ініціативу, спрямовану на підвищення бойової готовності українських захисників. У рамках цього проєкту військовослужбовці отримують можливість безкоштовно пройти тренування на сучасних тренажерах вогневої підготовки, розроблених із використанням технологій доповненої реальності.

Це високотехнологічні симулятори, які дозволяють відпрацьовувати бойові сценарії, максимально наближені до реальних умов. Тренажери моделюють характеристики різних видів зброї та дій противника, включаючи стрілецьку зброю, гранатомети та ПТРК, протитанкові комплекси, ПЗРК, кулемети тощо.

Основні переваги тренажерів: реалістична симуляція умов бою; навчання з економією боєприпасів і технічних ресурсів; підготовка до нічних боїв, атак техніки та штурмових операцій; відпрацювання точності стрільби та боротьби з дронами.

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