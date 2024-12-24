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Telegram уперше став прибутковим

24 декабря 2024 г., 14:35
У понеділок засновник Telegram Павло Дуров повідомив у месенджері деякі деталі щодо активності компанії.
 
Кількість передплатників Telegram Premium, який було запущено у 2022 р., складає вже більше 12 млн - за три роки збільшення у тричі. У рази зріс й дохід від реклами за той же період.
 
Павло Дуров повідомив, що за підсумками 2024 року Telegram заробив більше 1 млрд дол. Крім того, компанія завершує рік з запасом кешу у 500 млн дол., не враховуючи криптоактиви. Він також зазначив, що цієї осені Telegram погасив значну частину боргових зобов'язань розміром майже у 2 млрд дол., завдяки гарній конʼюнктурі на випущені бонди компанії.
 
Згідно з даними Reuters, у минулому виторг Telegram склав 342 млн дол., а кількість користувачів досягала 850 млн. За той період збиток компанії складав 30 центів на одного користувача.

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