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Workday в IV квартале снова превзошла ожидания биржевиков

2 марта 2020 г., 13:05
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Workday в IV квартале снова превзошла ожидания биржевиков

Компания Workday, продающая крупным предприятиям ПО для управления финансами и кадровыми ресурсами, объявила о прибыли в IV квартале (до вычета определенных затрат, таких как компенсация за акции) в размере 50 центов на акцию при доходе в 976,3 млн долл., что на 23% больше, чем год назад. Из этой суммы 839,7 млн долл. составляет доход от подписки, выросший с прошлого года на 24%.

Результаты оказались лучше ожиданий Уолл-Стрита: биржевые аналитики прогнозировали прибыль всего 40 центов на акцию или 964,5 млн долл. в целом. За весь год Workday показала доход в размере 3,63 млрд долл., что на 28,5% больше, чем годом ранее.

Workday превышает прогнозы прибыли Уолл-стрита уже на протяжении 13 кварталов подряд, и, хотя сама компания пока не публиковала целевых финансовых показателей на предстоящий квартал, удовлетворение инвесторов выразилось в росте котировок почти на 3% после торгов.

В этом квартале в доходы Workday впервые внесла вклад фирма Scout RFP, приобретённая в ноябре за 540 млн долл.

«Мы завершили финансовый год со значительной динамикой, включая рекордный квартал для наших приложений по управлению финансами, значительный прогресс для наших программ аналитики и планирования, а также отличный начальный квартал с Scout RFP», — заявил генеральный директор Workday Аниил Бхушри (Aneel Bhusri).


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