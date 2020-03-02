Шесть эксабайт общего объема СХД от Infinidat уже поставлено на рынок

2 марта 2020 г., 12:14

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Компания NWU, дистрибьютор решений Infinidat в Украине, анонсировала новый этап в развитии этого производителя решений для хранения данных.



Решения Infinidat преодолели отметку в шесть эксабайт поставленной емкости по всему миру. Как отмечается, переход от пяти эксабайт к шести менее чем за полгода отражает быстрый рост рынка больших СХД с высокой доступностью и успех Infinidat в предоставлении критически важных решений высокого качества.



«Это огромное достижение для Infinidat, которое подтверждает тот факт, что наш акцент на простоте использования, особенностях ведения бизнеса в условиях нестабильной экономики и предоставлении систем хранения в масштабе находит отклик на рынке, — заявил Брайан Кармоди, технический директор Infinidat. — Наши клиенты сосредоточены на реализации бизнес-инициатив, которые создают конкурентное преимущество и повышают операционную эффективность за счет упрощения инфраструктуры хранения. С Infinidat они не беспокоятся о доступности или производительности, потому что знают, что стопроцентная доступность данных и время отклика менее миллисекунды являются неотъемлемой частью наших решений».



Общий объем поставленной емкости Infinidat больше, чем суммарно у восьми ведущих производителей флэш-массивов в 2019 году. Компания поставила более одного эксабайта менее чем за шесть месяцев — это означает рост на 50%, по сравнению с тем, что было девять месяцев назад. Ожидается, что сохраняющийся спрос на системы петабайтного масштаба ускорит рост количества клиентов и внедрения СХД Infinidat.



Infinidat также объявила, что версия ПО InfiniBox 5.0.11 теперь доступна бесплатно для всех клиентов с поддерживаемыми в настоящее время системами InfiniBox. Версия 5.0.11 предоставляет новую функциональность, которая улучшает общую производительность, доступность и защиту данных для реализации в дальнейшем концепции Infinidat Elastic Data Fabric. Усовершенствования включают репликацию с группами консистентности в режиме Active-Active, поддержку стандарта защиты данных FIPS-140-2 и закладывают основы для следующего поколения механизма нейронного кэша.

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