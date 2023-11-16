Windows app дозволить підключатися до ПК з будь якого пристрою через хмару

16 ноября 2023 г., 16:45

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Компанія Microsoft на конференції Ignite 2023 анонсувала Windows app для iOS, веб та Windows, додаток який дає змогу підключатися до будь-якого віддаленого комп'ютера з Windows, незалежно від того, де ви знаходитесь.

Додаток вже доступний у попередній версії, що дозволяє користувачам підключатися до Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box або персонального комп'ютера з віддаленим робочим столом.

Користувачі зможуть запускати програми, встановлені на Cloud PC, безпосередньо з панелі запуску додатків Windows.

Цікаво, що Microsoft заявляє, що додаток доступний лише для iOS, Windows та веб, але на наданому скріншоті додаток працює на планшеті Android. Можливо, додаток для цієї ОС з'явиться пізніше.

Крім того Microsoft оголосила про декілька покращень у службі Windows 365, включаючи підтримку графічних процесорів, нові можливості штучного інтелекту, нанесення водяних знаків на хмарні ПК та багато іншого.

Наразі всі пропозиції Microsoft щодо Cloud PC орієнтовані безпосередньо на корпоративних клієнтів, і наразі звичайні споживачі не мають можливості підписатися на цей сервіс. Однак з деяких джерел вже відомо, що Microsoft хоче позиціонувати Windows у хмарі як споживчий продукт.

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