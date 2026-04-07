ElevenLabs та IBM впроваджують преміальні голосові можливості в агентний AI

7 апреля 2026 г., 13:45

ElevenLabs та IBM оголосили про співпрацю з метою інтеграції технологій перетворення тексту в мовлення (TTS) та мовлення в текст (STT) від ElevenLabs у платформу IBM watsonx Orchestrate. Це рішення для оркестрації агентного AI надасть клієнтам інструменти для створення багатшої та природнішої голосової взаємодії, покращуючи досвід роботи з AI-агентами та водночас задовольняючи потреби корпоративного сектору в безпеці та масштабованості.



Голос став критично важливим середовищем для робочих процесів агентного AI, орієнтованих на клієнтів та співробітників. Проте тривале очікування, жорсткі сценарії викликів та роботизований звук можуть погіршити користувацький досвід. Завдяки інтеграції преміальної TTS-технології від ElevenLabs, клієнти зможуть створювати безпечні та відповідні стандартам голосові агенти, які спілкуються чітко та природно, передаючи нюанси, емоції та ритм людської мови 70 мовами.



«AI-агенти стають центральною частиною повсякденної роботи, і саме голос — це те місце, де AI або завойовує довіру, або втрачає її», — зазначив Маті Станішевський (Mati Staniszewski), співзасновник ElevenLabs. «Разом з IBM ми допомагаємо організаціям замінити роботизовану взаємодію на AI-агентів, з якими люди справді захочуть спілкуватися, забезпечуючи при цьому контроль безпеки та відповідності, необхідний підприємствам».



Ця інтеграція розширює можливості агентів від текстових до пріоритетно голосових взаємодій, пропонуючи організаціям преміальні варіанти озвучення для створення ефективнішого та людиноцентричного AI-досвіду. Наприклад, державні установи повинні підтримувати кілька мов, щоб допомагати громадянам з інформацією про охорону здоров’я, соціальні послуги, освіту та громадську діяльність. Завдяки ElevenLabs AI-агенти для телефонних дзвінків можуть спілкуватися 70 мовами з різними регіональними акцентами. Крім того, банки, страхові компанії та медичні заклади зможуть надавати підтримку у ключових сценаріях, включаючи обслуговування клієнтів, продажі та внутрішні операції.



IBM watsonx Orchestrate — це уніфікована платформа, яка дозволяє будувати, розгортати, керувати та контролювати AI-агентів для автоматизації бізнес-процесів. Вона підключається до наявних систем та моделей, забезпечуючи надійну основу для зрозумілого корпоративного AI. Завдяки цій інтеграції клієнти отримують доступ до понад 10 000 голосів з бібліотеки ElevenLabs; захисту корпоративного рівня, включаючи відповідність стандарту PCI для безпечної обробки платежів; режиму нульового зберігання даних (Zero Retention Mode) для підтримки стандартів HIPAA та локалізації даних.



«Ми надаємо голос AI-агентам у корпоративному секторі. Оскільки клієнти все частіше впроваджують агентний AI для взаємодії з клієнтами та працівниками, вони хочуть, щоб цей досвід був інтуїтивно зрозумілим та доступним», — сказав Нік Холда (Nick Holda), віцепрезидент з технологічних партнерств у сфері AI в IBM. «Відкрита екосистема IBM пропонує клієнтам гнучкість у виборі моделей та інструментів, і наша інтеграція ElevenLabs у watsonx Orchestrate є потужним прикладом цього».



Зазначено, ElevenLabs та IBM мають намір продовжувати співпрацю, допомагаючи підприємствам переходити від суто текстових агентів до людиноцентричних голосових AI-рішень, здатних до масштабування.

