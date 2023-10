Western Digital оголосила нові продукти SanDisk для зберігання даних

23 октября 2023 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Western Digital оголосила про випуск лінійки нових рішень від бренду SanDisk, покликаних задовольнити потреби споживачів у збільшення обсягу пам'яті як вдома, так і в дорозі.



"Ми розуміємо, що потреби людей у зберіганні даних постійно змінюються - від особистих фотографій, відео та файлів до професійного контенту, - і це штовхає нас на те, щоб наново визначати межі можливого", - каже Сюзан Парк, віцепрезидент підрозділу споживчих рішень компанії Western Digital. "Наша мета - продовжувати створювати прості у використанні та надійні рішення, на які люди покладатимуться сьогодні і завтра, і ми сподіваємося, що рішення, які ми представляємо сьогодні, надихнуть людей на подальшу творчість".



Карти SanDisk Ultra microSD UHS-I місткістю 1,5 ТБ заявлені як найшвидші у світі карти microSD UHS-I місткістю 1,5 ТБ. Новинка підходить для пристроїв на базі Android, Chromebook та ноутбуків з ОС Windows. Для неї заявлено швидкість передачі даних до 150 МБ/с при читанні в парі з пристроєм читання карт microSD SanDisk MobileMate USB 3.0.

Рішення дає можливість миттєво розширити простір для зберігання даних за допомогою пристроїв, що підтримують картки microSD UHS-I, таких як смартфони та планшети на базі Android, Chromebooks та ноутбуки на базі Windows.



Нові карти об'ємом 1,5 ТБ вже доступні в США за роздрібною ціною $229,99 і забезпечуються 10-річною обмеженою гарантією. Ця карта SanDisk Ultra доступна в магазині Western Digital Store і авторизованих продавців, а також у роздрібній торгівлі під назвою Ultra PLUS зі швидкістю читання до 160 МБ/с.



Карти SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B, нещодавно представлені напередодні виставки IBC 2023, забезпечують професійну продуктивність, необхідну для створення кінематографічних матеріалів найвищої якості. Завдяки мінімальній стійкій швидкості запису 1400 МБ/с карти SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B дозволяють знімати відео 8K кінематографічної якості без перепусток кадрів. Міцний корпус новинки витримує падіння з висоти до 1 м і силу удару до 50 ньютонів, забезпечуючи збереження незамінних матеріалів та відеозаписів.



Поєднання картки PRO-CINEMA CFexpress Type B з пристроями SanDisk Professional PRO-READER CFexpress і PRO-DOCK 4 (придбаються окремо) дозволяє масштабувати одночасне вивантаження, що сприяє максимальній продуктивності.



Накопичувач можна придбати у магазині Western Digital Store, а також в авторизованих роздрібних продавців, електронних продавців та дистриб'юторів SanDisk. Рекомендована роздрібна ціна США починається від $399,99 за 320 ГБ з довічної обмеженою гарантією.



Лінійка карт SanDisk Outdoors, призначена для камер та інших пристроїв, що використовуються на вулиці, забезпечує високу продуктивність, необхідну для знімання відео як до 4K2. Карти місткістю до 512 ГБ випускаються у форматах HD, Full HD та 4K2, що забезпечує підтримку широкого спектра пристроїв, що використовуються при дослідженні дикої природи, моніторингу рослин або спостереженні за земельними ділянками/власністю.

Нові карти мають яскравий корпус кольору Blaze Orange, що дозволяє виділити їх на тлі інших карт, що впали на лісову підстилку, в полі або у воді, або просто при використанні в умовах недостатньої освітленості.



Карти SanDisk Outdoors 4K SD UHS-I витримують екстремальні температури від -25°C до 85°C та занурення в прісну або солону воду на глибину 1 м на термін до 72 годин, а також відносну вологість 95% під час використання.



Карти Outdoors SD та microSD вже доступні в магазині Western Digital Store та в авторизованих продавців, а також у роздрібній торгівлі, наприклад, у магазинах спортивних товарів, магазинах товарів для дому під маркою Outdoors PLUS. Рекомендована роздрібна ціна у США починається з $16,99 за 64 ГБ карту SD 4K і $11,99 за 32 ГБ карту microSD 4K. На всі карти надається довічна обмежена гарантія.



SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C: цілометалевий флеш-накопичувач 2-в-1 з реверсивними роз'ємами USB Type-C та Type-A, доступний у золотому (128 ГБ-512 ГБ) та срібному кольорах. Підтримує автоматичне резервне копіювання фотографій за допомогою SanDisk Memory Zone. Цей накопичувач місткістю до 1 ТБ оснащений USB 3.2 Gen 1 інтерфейсом для швидкої передачі файлів.



Рекомендована роздрібна ціна на накопичувач золотого кольору в США становить $22,99 за 128 ГБ, початок постачань очікується до майбутнього зимового сезону. Сріблястий колір доступний для покупки вже зараз у магазині Western Digital Store, а також в авторизованих роздрібних продавців, електронних продавців та дистриб'юторів SanDisk.



SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C: простий у використанні пристрій зберігання даних, що працює з пристроями USB Type-C та Type-A, тепер зі швидкістю передачі даних до 400 МБ/с. Його шарнірна конструкція подвійного призначення допомагає захистити роз'єми в дорозі. Цей флеш-накопичувач доступний у варіантах 64 ГБ-256 ГБ у кольорах Absinthe Green, Lavender та Navagio Bay та до 1 ТБ у чорному кольорі.



Рекомендована роздрібна ціна в США для накопичувачів нових кольорів починається з $14,99 за 64 ГБ. Новинки всіх кольорів вже доступні для придбання в магазині Western Digital Store, а також авторизованих роздрібних, електронних і дистриб'юторських компаній SanDisk.

На AWS Business Day, який відбудеться 26 жовтня у Києві, дізнайтеся про реальні кейси міграції у хмару