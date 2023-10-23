«Кіберполіція» взяла участь у міжнародній операції проти транснаціонального хакерського угруповання

23 октября 2023 г., 14:25

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Оперативники «Департаменту кіберполіції» під процесуальним керівництвом «Київської міської прокуратури», спільно із колегами з «Європолу», «Євроюсту», із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади провели масштабну міжнародну операцію по знешкодженню небезпечного хакерського угруповання.

Починаючи з 2020 року зловмисники атакували вірусом-вимагачем 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки. Зловмисники заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію. Надалі дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За відновлення доступу члени угруповання вимагали від 5 до 70 млн дол. у криптовалюті. У разі несплати викупу або звернення до правоохоронців погрожували розповсюдити викрадені дані у даркнеті.

Організатори чітко розподіляли обов’язки між учасниками групи. Окремі члени відповідали за збір інформації та пошук вразливих місць в архітектурі кібербезпеки жертв.

Зібрану інформацію вони передавали спільникам з навичками комп’ютерного програмування. Останні відповідали за створення та модифікування шкідливого програмного забезпечення з метою подальшого ураження конкретної компанії.

У рамках проведення сумісного міжнародного розслідування із правоохоронними органами «Європейського союзу» та країн Азії, українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва у приміщеннях одного з учасників угруповання. Вилучені ноутбуки, мобільні телефони та електронні носії інформації.

У Франції затримано одного з розробників шкідливого програмного забезпечення. Днями були проведені також обшуки у його спільників на території Іспанії, Латвії та Чехії.

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